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    英國防大臣與「假烏克蘭總理」通電話 怒批「俄」作劇給難堪

    英國國防大臣華勒斯。（美聯社）

    英國國防大臣華勒斯。（美聯社）

    2022/03/23 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯惡作劇2人組沃萬與萊克斯（Vovan and Lexus）這次將腦筋動到英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）頭上。他們在YouTube上發布華勒斯與假冒烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）的騙子對談烏克蘭局勢的影片。英國政府週二表示已展開調查，怒批俄羅斯是竄改幕後黑手，藉由散布假訊息讓英國難堪。

    綜合外媒報導，英國國防部表示，這些剪接片段被用來掩蓋與操縱真相，並示警民眾當心，強調英國有足夠武器系統捍衛英國國安，以及維持對北約（NATO）的承諾。華勒斯說，在來電者提出幾個誤導性問題後，他開始起疑心並掛斷。

    不只華勒斯接到惡作劇電話，報導指出，英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）也有接到，文化大臣多里斯（Nadine Dorries）則是有人嘗試與她交談但沒成功。

    報導提到，英國政府指責俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）製造干擾，掩蓋衝突規模與俄軍失利。首相強森（Boris Johnson）的發言人布蘭（Max Blain）認為，俄羅斯試圖轉移外界對其在烏克蘭的非法、侵犯人權行徑的關注，但英國不會讓他得逞。

    報導提及，沃萬與萊克斯過去曾被控與俄羅斯安全部門有關聯，但2人否認。

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