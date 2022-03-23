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    歐洲氣象組織對俄羅斯斷訊！防資訊被用於侵略烏克蘭

    由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲氣象衛星開發組織22日決定暫停和俄羅斯氣象機構的雙邊合作，包括所有氣象數據傳輸及人員培訓。（圖擷取自EUMETSAT）

    由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐洲氣象衛星開發組織22日決定暫停和俄羅斯氣象機構的雙邊合作，包括所有氣象數據傳輸及人員培訓。（圖擷取自EUMETSAT）

    2022/03/23 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國紛紛祭出制裁，總部位於德國的歐洲氣象衛星開發組織（EUMETSAT）22日也決定暫停和俄羅斯最高氣象機構的雙邊合作，包括所有氣象數據傳輸及人員培訓。

    根據《路透》報導，由於氣象資訊是開展軍事行動的重要依據之一，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲至少有3個氣象機構停止與俄羅斯共享數據，EUMETSAT22日也宣布暫停與俄羅斯的雙邊合作協議。報導指出，EUMETSAT此舉也凸顯了俄羅斯的入侵舉動迫使許多科學機構做出選擇，看是要秉持公開交換科學數據的精神，還是降低提供可用於攻擊平民的資訊所帶來的風險。

    由於美國及盟國警告莫斯科可能計畫對烏克蘭使用化學武器或生化武器，分析人士認為，包括風速、風向、陽光、降水和其他因素等瞬時測量數據，對於俄羅斯可能的生化武器攻擊計劃非常重要。

    倫敦國王學院生物威脅專家蘭佐斯（Filippa Lentzos）表示，氣象數據在使用生化武器的過程中非常重要，因為要確保化學氣體或病原體不會「反噬」施放者，了解風向、風速等數據是預測生化武器散佈過程的關鍵。

    除了EUMETSAT以外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及英國氣象局均已停止向俄羅斯提供氣象即時觀測資訊。

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