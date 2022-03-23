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    96歲納粹集中營倖存者遭俄軍炸死 烏國：普廷完成希特勒遺願

    高齡96歲的納粹集中營倖存者羅曼琴科（Boris Romanchenko，右二）本月18日在俄軍的轟炸行動中喪命。對此，烏克蘭嚴厲譴責俄羅斯罪行。圖為羅曼琴科2015年4月12日與其他集中營倖存者參加納粹歷史紀念活動。（美聯社）

    高齡96歲的納粹集中營倖存者羅曼琴科（Boris Romanchenko，右二）本月18日在俄軍的轟炸行動中喪命。對此，烏克蘭嚴厲譴責俄羅斯罪行。圖為羅曼琴科2015年4月12日與其他集中營倖存者參加納粹歷史紀念活動。（美聯社）

    2022/03/23 00:38

    〔即時新聞／綜合報導〕高齡96歲的納粹集中營倖存者羅曼琴科（Boris Romanchenko）本月18日在俄軍攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的轟炸行動中往生。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）、外交部及國防部公開發表聲明，嚴厲譴責俄羅斯。

    根據路透報導，布痕瓦爾德紀念館（Buchenwald Ｍemorial Institute）21日透過推特發布訃聞，指出晚年定居在哈爾科夫公寓的羅曼琴科，上週五在俄軍砲擊中喪命。哈爾科夫持續在俄軍入侵後持續受到猛烈砲火攻擊，普廷稱此為必須採取的「特別軍事行動」，目的在於「去納粹化」。

    「我們為失去的摯友哀悼。」布痕瓦爾德紀念館表示，「羅曼琴科之死，表明在烏克蘭發生的戰爭對納粹集中營的倖存者而言，是莫大的威脅」。

    澤倫斯基週一也公開表達哀悼，「請想想他歷經了多少事，卻在俄軍的空襲中被奪去性命，那是哈爾科夫的一處尋常公寓。隨著戰事一天天過去，去納粹化的意涵也日趨明顯」。

    烏克蘭國防部透過推特發文諷刺，「普廷設法『完成』連希特勒都做不到的事」；此外，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）21日推文哀悼，羅曼琴科在納粹集中營倖存下來，卻被普廷殺害，並譴責俄軍犯下極其殘忍的罪行，

    羅曼琴科出生於1926年1月20日，二戰時分別待過納粹布痕瓦爾德、佩內明德（Peenemünde）、朵拉（Dora）、卑爾根-貝爾森（Bergen-Belsen）4個集中營，熬過納粹迫害，畢生致力推廣歷史政治教育，曾任布痕瓦爾德-朵拉國際委員會（Buchenwald-Dora International Committee）副主席。

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