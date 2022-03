96歲納粹集中營倖存者遭俄軍炸死 烏國：普廷完成希特勒遺願

2022/03/23 00:38

〔即時新聞/綜合報導〕高齡96歲的納粹集中營倖存者羅曼琴科(Boris Romanchenko)本月18日在俄軍攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的轟炸行動中往生。對此,烏克蘭總統澤倫斯基(VolodymyrZelensky)、外交部及國防部公開發表聲明,嚴厲譴責俄羅斯。

根據路透報導,布痕瓦爾德紀念館(Buchenwald Memorial Institute)21日透過推特發布訃聞,指出晚年定居在哈爾科夫公寓的羅曼琴科,上週五在俄軍砲擊中喪命。哈爾科夫持續在俄軍入侵後持續受到猛烈砲火攻擊,普廷稱此為必須採取的「特別軍事行動」,目的在於「去納粹化」。

「我們為失去的摯友哀悼。」布痕瓦爾德紀念館表示,「羅曼琴科之死,表明在烏克蘭發生的戰爭對納粹集中營的倖存者而言,是莫大的威脅」。

澤倫斯基週一也公開表達哀悼,「請想想他歷經了多少事,卻在俄軍的空襲中被奪去性命,那是哈爾科夫的一處尋常公寓。隨著戰事一天天過去,去納粹化的意涵也日趨明顯」。

烏克蘭國防部透過推特發文諷刺,「普廷設法『完成』連希特勒都做不到的事」;此外,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)21日推文哀悼,羅曼琴科在納粹集中營倖存下來,卻被普廷殺害,並譴責俄軍犯下極其殘忍的罪行,

96-year-old Borys Romanchenko, who survived in Nazi concentration camp Buchenwald, died from shelling in Kharkiv. Putin managed to "accomplish" what even Hitler couldn't. #RussianWarCrimesinUA #stoprussia pic.twitter.com/67mfcot3Ah

Borys Romanchenko, 96, survived four Nazi concentration camps: Buchenwald, Peenemünde, Mittelbau-Dora, Bergen-Belsen. He lived his quiet life in Kharkiv until recently. Last Friday a Russian bomb hit his house and killed him. Unspeakable crime. Survived Hitler, murdered by Putin. pic.twitter.com/QYJ4xrNYC9