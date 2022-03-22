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    不滿美擴大軍援烏國 俄羅斯下院議長：美國國會應彈劾拜登

    俄羅斯下議院「國家杜馬」主席沃洛丁（左），對總統普廷（右）忠心耿耿。（美聯社資料照）

    俄羅斯下議院「國家杜馬」主席沃洛丁（左），對總統普廷（右）忠心耿耿。（美聯社資料照）

    2022/03/22 20:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭，將提供更多防空、反裝甲武器和無人機協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。對此，俄羅斯下議院「國家杜馬」（State Duma）主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）聲稱，美國向烏克蘭提供的武器落入包括「亞速營」在內的「新納粹」手中，此舉已違反美國禁止為該部隊提供資金的法律，美國國會應彈劾拜登。

    俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，沃洛丁在Telegram上發佈消息稱：「當今向基輔提供的武器，落入包括亞速營新納粹部隊手中。此為彈劾拜登的理由。他已經違反法律。美國國會應該結束雙重標準，並追究拜登的責任。」

    他認為，如果美國是守法之國，那就不會有其它的決定。

    沃洛丁還表示，美國總統要為亞速營等新納粹分子造成平民流血負責，可交由位於荷蘭海牙的聯合國國際法院審理。

    沃洛丁口中的「亞速營」（Avoz battalion）全名「烏克蘭國民衛隊亞速特別用途獨立支隊」，最初於2014年5月5日烏克蘭危機期間由民兵志願者成立，人數大約1.2萬人，駐紮在亞速海沿岸，在同年6月的烏克蘭政府軍奪回馬立波（Mariupol）中首次參戰，11月12日併入烏克蘭國民衛隊，全部官兵均為國民衛隊志願役士兵。

    亞速營被俄羅斯官方指控殺害頓巴斯地區的俄裔平民，因此被俄羅斯當作出兵的理由之一。

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