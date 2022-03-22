軍情動態》日本新銳匿蹤軍艦 多功能護衛艦「熊野號」服役

日本海上自衛隊新一代「多功能護衛艦」最上級護衛艦「熊野號」今正式服役。圖為2020年11月下水照。（圖擷自日本海事新聞写真部推特）

2022/03/22 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊新一代「多功能護衛艦」最上級護衛艦「熊野號」（くまの，FFM-2）今（22日）正式服役。

綜合日媒報導，最上級護衛艦2號艦「熊野號」今（22日）交付給海上自衛隊，「熊野號」標準排水量3900噸，滿載排水量5500噸，航速達30節，具有匿蹤功能，僅需100名乘員就可以操作，為「朝日」級驅逐艦所需人數的一半，有效紓解海自人力吃緊問題，造價也只有普通驅逐艦的三分之二，約為460億日元（約新台幣126億）。

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「熊野號」將部署於橫須賀，預計配於掃海群支援掃雷任務以及水陸兩用任務；「熊野號」也是第一個服役的最上級護衛艦，1號艦「最上號」因工程延宕，較「熊野號」晚3個多月下水，預計將於下月服役。

此為「熊野號」第三次成為日本軍艦名稱，名稱由來來自流經奈良縣、和歌山縣、三重縣的熊野川；「筑後級」護衛艦10號艦在1975年下水時也被命為「熊野號」，這艘「熊野號」二代艦於2001年除役；而舊日本帝國海軍「最上級」重巡洋艦4號艦「熊野號」，1944年10月25日參與薩馬島海戰受重創，一個月後於菲律賓西方近海遭擊沉。

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