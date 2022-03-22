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    防空洞唱Let It Go爆紅 烏克蘭7歲女童波蘭登台唱國歌震撼人心

    烏克蘭7歲女童日前在防空洞避難時高歌《冰雪奇緣》主題曲「Let It Go」，在網路上造成轟動。目前人在波蘭的她，近日受邀於「與烏克蘭同在」慈善音樂會上獻唱烏克蘭國歌。（歐新社）

    烏克蘭7歲女童日前在防空洞避難時高歌《冰雪奇緣》主題曲「Let It Go」，在網路上造成轟動。目前人在波蘭的她，近日受邀於「與烏克蘭同在」慈善音樂會上獻唱烏克蘭國歌。（歐新社）

    2022/03/22 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭1名7歲女童阿米莉亞（Amelia Anisovych）日前在防空洞避難時高歌《冰雪奇緣》主題曲「Let It Go」，在網路上造成轟動。目前人與祖母在波蘭的她，近日受邀於「與烏克蘭同在」慈善音樂會上獻唱烏克蘭國歌，現場數千人聽了感動鼻酸。

    綜合外媒報導，阿米莉亞週日晚間在波蘭羅茲的阿特羅斯競技場，穿上烏克蘭傳統繡花洋裝演唱，台下數千人邊聽她唱歌邊揮舞燈光。影片中可見她台風穩健、溫暖歌聲穿透人心，唱完全場響起熱烈掌聲，阿米莉亞則一臉靦腆向觀眾鞠躬致謝。

    阿米莉亞逃到波蘭後，與祖母、兄弟同住，但父母仍留在烏克蘭首都基輔。據指，俄羅斯入侵烏克蘭迫使1000萬名平民逃離家園，其中有350萬人在其他國家避難，波蘭就佔了超過200萬人。

    報導指出，這場慈善活動募得超過38萬美金（約新台幣1095萬元）。

    阿米莉亞週日晚間在波蘭羅茲的阿特羅斯競技場，穿上烏克蘭傳統繡花洋裝演唱，台下數千人邊聽她唱歌邊揮舞燈光。（歐新社）

    阿米莉亞週日晚間在波蘭羅茲的阿特羅斯競技場，穿上烏克蘭傳統繡花洋裝演唱，台下數千人邊聽她唱歌邊揮舞燈光。（歐新社）

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