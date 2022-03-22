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    中國武肺疫情遍及22省 單日再增逾4500例本土確診

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2281例，以及2313例無症狀感染，單日確診超過4500例。（路透）

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例2281例，以及2313例無症狀感染，單日確診超過4500例。（路透）

    2022/03/22 10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會公告，昨日新增本土病例2281例，以及2313例無症狀感染，單日確診超過4500例，疫情遍及吉林、福建、遼寧、黑龍江、上海、山東、廣東、江西等22省。

    據中國國家衛生健康委員會網站公告，昨日中國新增確診2338例，包含境外移入57例，本土新增2281例。本土中包含吉林1902例、福建110例、遼寧67例、黑龍江43例、上海31例、山東25例、廣東25例、江西14例、河北11例、天津8例、湖南8例、河南7例、陝西7例、北京6例、甘肅5例、江蘇3例、雲南3例、內蒙古2例、浙江2例、重慶2例等。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2432例，其中境外移入119例，本土2313例，本土包含上海865例、吉林563例、河北212例、山東184例、遼寧183例、福建110例、江西35例、甘肅30例、江蘇29例、天津28例、廣西18例、黑龍江13例、安徽12例、雲南12例、浙江6例、廣東5例、河南4例、內蒙古3例、重慶1例。

    中國衛健委也指出，截至3月21日24時，中國累計確診13萬4564例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬3138例當中，有42例是重症病例。

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