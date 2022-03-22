戰爭疫情經濟強碰「習近平重要一年」 外媒：敗象盡顯

中國國家主席習近平。（美聯社）

2022/03/22 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷發起的侵烏戰爭陷入困局，連帶讓戰前與俄方高調結盟的中國立場格外尷尬，加上當前中國境內疫情又突然出現反轉，讓親令動態清零的習近平臉上無光，有外媒指出，戰爭、疫情、經濟讓獨裁政權敗象顯現，分析這將給習近平帶來何等影響。

《美國之音》《美國之音》刊文指出，最近中國網路上流傳一段話，「股災10年一遇、戰爭50年一遇、疫情100年一遇，三者同時發生則為千年一遇」，而這千年一遇的大災年，恰好是習近平獲得打破慣例第3任期並圖謀大業的2022年，很可能會對習的野心之路，帶來難以預期的巨大影響。

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文章指出，中國經濟增長率自去年以來大幅下跌，有消息指出，中共內部已將原因歸咎於習近平近年施政對中企與市場經濟造成的打擊，其中一個很大的關注點是去年習近平高調宣傳的「共同富裕」，如今已悄悄銷聲匿跡，顯示習的政策受到抵制，因而使其不得不收斂，即其權力被削弱的標誌之一。

俄羅斯入侵烏克蘭陷入泥淖一事，同樣為習近平帶來大麻煩，習與普廷在北京冬奧期間高調宣布盟友關係，但隨之而來的這場戰爭，卻將普廷治下的俄羅斯打成國際棄子，習近平對內對外的威望，自然也受到相當程度的打擊。

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