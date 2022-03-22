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    俄羅斯侵烏全球撻伐獨缺非洲聲音？ 專家分析背後原由

    圖為2019年10月，南非總統拉馬福薩和俄羅斯總統普廷在俄非峰會上交談情況。（美聯社）

    圖為2019年10月，南非總統拉馬福薩和俄羅斯總統普廷在俄非峰會上交談情況。（美聯社）

    2022/03/22 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，多國譴責制裁，連阿富汗神學士（塔利班）政府都呼籲雙方和平溝通，但似乎少了來自非洲的聲音；對此，專家分析，部分非洲國家曾經陷於代理人戰爭，因此在外交方面有著強力的「不干涉原則」思路，避免選邊站後為國安、投資與貿易增加風險。

    非洲國家迦納、奈及利亞和肯亞等，都有滯烏克蘭的留學生或公民遭戰火波及，儘管這些國家都對此表達譴責，但整體而言，主要非洲國家對這場戰爭態度相對溫和。

    根據《CNN》報導，英國約克大學副講師阿德科亞（Remi Adekoya）分析，非洲國家認為自己處境微妙，「舉例而言，有部分非洲國家在冷戰期間淪入代理人戰爭，因此在外交方面，非洲國家有強力的『不干涉原則』思路，以此避免陷入東西方的代理人戰爭」。

    《CNN》表示，受人崇敬的南非前總統曼德拉曾被問及為何與卡斯楚、阿拉法特一類被西方列強稱之為「恐怖份子」的領導人維持關係，他回應「認為西方的敵人也是我們的敵人，是一種錯誤」。

    如此思考立場也在如今的南非呈現，該國認為，北約不顧俄羅斯反對，考慮將烏克蘭納入，是這場戰事的主因。現任南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）曾明確表示不會和俄羅斯領導人普廷為敵，他在17日國會上發表談話，強調南非立場非常明確，堅持呼籲烏俄雙方交談的立場。

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