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    事有蹊翹？ 美國防高層透露：俄海空軍活動頻率皆增加

    美官員指出，俄軍軍機升空頻率增加。圖為俄軍Su-34攻擊機。（美聯社）

    美官員指出，俄軍軍機升空頻率增加。圖為俄軍Su-34攻擊機。（美聯社）

    2022/03/22 08:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭後，各戰線俄軍皆遭受烏克蘭軍民強烈抵抗，俄羅斯空軍有許多戰機、直升機被烏軍擊落。一名美國國防高層透露，俄羅斯空軍及海軍近期的行動頻率皆有增加趨勢。

    綜合外媒報導，一名美國國防高層21日表示，俄軍在過去兩天內增加了軍機在烏克蘭領空的行動頻率，在過去24小時內出動多達300架次，烏克蘭也也增加了軍機升空頻率，但詳細次數沒有公布。俄軍飛機數量比烏克蘭多上許多，飛行頻率也比烏克蘭多，但目前俄羅斯仍為在烏克蘭領空取得空中優勢。

    國防高層說，俄軍大部分行動都涉及空對地打擊，主要是針對地面靜止目標，且俄軍戰機在烏克蘭領空停留的時間並不多，烏軍也會用短程、遠程防空系統和無人機來瞄準俄機。

    另外，俄羅斯海軍也有所動靜，美國在黑海北部觀察到俄羅斯海軍活動頻率增加，位於烏克蘭西南部黑海沿岸的敖德薩（Odesa）近期遭受砲擊，砲擊就是來自這些俄艦，但近期仍無跡象表明俄軍即將對敖德薩進行兩棲登陸作戰。該名官員指出，俄羅斯在黑海北部有十多艘軍艦，包括兩棲艦艇、巡洋艦、掃雷艦和巡邏艇。

    美方評估，俄軍在「控制人口中心」的目標中並沒有實現太多，自入侵以來，只佔領了梅利托波爾（Melitopol）、別爾江斯克（Berdyansk）和刻松（Kherson），在哈爾科夫（Kharkiv）或馬立波（Mariupol）及基輔方面，俄軍從上週以來就沒有取得任何進展。

    美方觀察到俄羅斯海軍在黑海北部活動頻率增加。圖為俄軍巡邏艦。（歐新社）

    美方觀察到俄羅斯海軍在黑海北部活動頻率增加。圖為俄軍巡邏艦。（歐新社）

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