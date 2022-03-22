到底誰在指揮作戰？ 美國防高層分析俄軍陷混亂原因

美方指俄軍指揮鏈混亂，各軍種、軍區缺乏協調。圖為被擊毀的俄軍戰車。（路透）

2022/03/22 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，至今已將近1個月，目前已知有至少5名俄軍將領陣亡，且近期俄軍在各戰線進度停擺，戰事恐持續拖延。美國國防官員指出，美方一直無法確定究竟是誰在領導俄軍在烏克蘭的攻勢，各路俄軍看似各自為政、無法統一作戰，這可能是俄軍攻勢在外界看來如此混亂的原因。

根據《CNN》報導，兩名國防官員表示，各戰線俄軍的行動看起來似乎是獨立作戰，沒有聯合作戰的戰術推進，加上俄軍在烏克蘭境內或附近並沒有一個戰區指揮官負責統一規劃俄軍攻勢，使得俄羅斯從不同軍區調來的軍隊在烏克蘭境內「爭奪資源」、各自為政，而非協調作戰。

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前美國陸軍中將赫特林（Mark Hertling）表示，「統一指揮」是戰爭原則中很重要的一點，代表必須有人協調火力、後勤力量，權衡各戰線行動成敗，並對整體行動做出調整。赫特林認為，美國無法確認俄羅斯是否有指派一位高級將領來領導在烏俄軍，假如俄羅斯真的有指派將領統整俄軍攻勢，俄軍迄今為止的表現也反映出這位將領的無能。

美國退役將軍、歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）戰略研究部主席霍奇斯（Ben Hodges）則提到，他看不出來俄羅斯海陸空三軍的行動有在互相配合，過去俄羅斯舉行年度軍事演習時都是各軍區自己辦，而不是向美國經常採用的聯合演習，「他們在這方面沒有經驗，已經幾十年沒做過這種規模的演習了，俄羅斯在敘利亞、克里米亞的行動和現在的全面入侵烏克蘭的狀況根本沒辦法比」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）18日接受《CNN》訪問時也提到，美方已看到俄軍的許多失誤，俄軍的後勤問題十分棘手，他也沒看到俄軍有好好地運用戰術情報，空中戰力和地面機動部隊也沒有互相協調。

部份美國官員也暗示，俄羅斯總統普廷一直在克里姆林宮內為整個行動進行規劃，以至於許多俄軍指揮官直到最後一刻才完全理解這項戰略目標，這可能會讓俄羅斯的不同部隊在入侵烏克蘭前無法有效協調。

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