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    拜習才通話 美宣布對施加壓迫中官員祭簽證限制

    2022/03/22 05:30

    〔中央社〕美中領導人近日才通話商討俄烏情勢，美國國務卿布林肯今天隨即宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士與的中國官員祭出簽證限制措施，敦促北京停止跨國壓迫行徑。

    美國總統拜登（Joe Biden）18日與中國國家主席習近平進行視訊通話，討論俄羅斯入侵烏克蘭情勢。美中領導人通話才過3天，布林肯（Antony Blinken）今天就宣布對特定中共官員祭出簽證限制措施，時機點頗耐人尋味。

    布林肯透過聲明表示，美國對被認為負責或涉及在中國境內外壓迫宗教人士、少數民族、異議人士、維權人士、新聞記者、勞工組織者、公民社會組織者，以及和平抗議人士的中共官員實施簽證限制措施。國務院未公布遭制裁官員人數或名單。

    布林肯指出，美國反對中共官員騷擾、恫嚇、監控與綁架少數民族的作為，包括鎖定逃亡海外尋求安全人士、為弱勢族群發聲的美國公民。

    他強調：「我們（美國）致力在世界各地捍衛人權，未來會持續動用所有外交、經濟措施來促進究責。」

    布林肯敦促北京停止跨國壓迫行徑，包括讓維吾爾裔的美國社運人士，抑或是為美國人服務的維吾爾族人噤聲，例如透過拒絕讓他們在中國的家人出境。他也呼籲中方停止在新疆進行種族滅絕與違反人道罪、在西藏實施壓迫性政策、壓迫香港基本自由，以及在中國其他區域進行人權侵犯等作為。

    布林肯強調，美國會持續與國際社會合作，促進對犯下暴行與人權侵犯的中共官員進行究責，「不論事發地是在中國境內、在美國，或是世界其他地方」。（編輯：張佑之）1110322

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