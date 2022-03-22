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    歐盟通過戰略指南 將組歐洲軍快速應對危機

    2022/03/22 05:21

    〔中央社〕歐洲聯盟部長理事會今天通過「戰略指南」，將組建5000名「歐洲軍」聯合部隊快速應對危機。歐盟外長表示，當俄羅斯發動侵略使戰爭重新回到歐洲時，這是歐盟防務行動的歷史轉折點。

    歐盟今晚表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之際，部長理事會批准「戰略指南」（Strategic Compass），這是歐盟至2030年一項雄心勃勃強化安全的防務計劃。內容由行動、投資、合作夥伴和安全等4大支柱組成。

    其中在行動方面，歐盟表示為能夠在爆發危機時迅速應對，歐盟將組建強大的快速部隊，預估5000名兵力組成歐洲聯合部隊，以應對不同類型的危機，並在陸地和海上定期進行軍事演習。

    至於在合作夥伴方面，歐盟表示將與北大西洋公約組織（NATO）、聯合國（UN）等戰略夥伴以及與美國、加拿大、挪威、英國及日本等理念相同的國家更進一步合作。

    歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，歐盟需要成為一個更強大、更有能力的安全及防禦行動者，為接下來的10年應對威脅和挑戰做更充分的準備。當俄羅斯發動侵略，使戰爭重新回到歐洲時，這是歐盟安全行動的歷史轉折點。

    波瑞爾說，「戰略指南」不是這場烏克蘭戰爭的答案，但它是答案的一部分。開始規劃草案時，無法想像此時歐洲正面臨如此巨大的挑戰，歐盟必須重新思考如何部署長期軍事策略。

    「戰略指南」草案在2021年提出，而當俄羅斯今年2月底侵略烏克蘭後，成員國加快建立對這項行動計畫的共識，接下來「戰略指南」3月24日至25日將在由27成員國領導人出席的歐盟峰會上討論並通過。

    歐盟領袖20年前首次同意成立5萬至6萬人的部隊，但未能付諸實行，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上任後曾表示，在中國、俄國日益強大同時川普主政下的美國政策搖擺不定情況下，歐洲必須建立一個真正的歐洲軍隊，防止歐洲安全過度依賴北約與美國。（編輯：張佑之）1110322

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