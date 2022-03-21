加碼！歐盟將撥315億供烏克蘭採購武器

德國外長貝爾伯宣布，歐盟將額外提供10億歐元給烏克蘭買武器。（歐新社檔案照）

2022/03/21 22:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）及《法新社》報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）21日宣布，歐盟成員國外長會議最新決定，將額外撥款10億歐元（約新台幣315元）供烏克蘭採購武器。

貝爾伯克強調，如果烏克蘭決定購買德製武器，德方將努力儘快供貨。但她指出，出於安全考慮，德國不會公開向烏克蘭的武器供應細節。

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貝爾伯克並呼應俗稱「歐盟外長」的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）看法，指控俄羅斯明顯犯下戰爭罪。她強調：「雖然這是國際法庭來審判，但我個人來看，這顯然就是戰爭罪。」

波瑞爾21日稍早表示，歐盟外長將討論對俄羅斯實施更多制裁措施，包括對俄國能源與石油部門的制裁。

波瑞爾接著在歐盟外長會議開始時，譴責俄國對烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）的攻擊犯下「大規模的戰爭罪」。波瑞爾說：「現在發生在馬立波的是一場大規模的戰爭罪行，摧毀了一切，轟炸並殺死所有人。」

在歐盟外長會議上，立陶宛與愛爾蘭外長表示，歐盟應該加強對俄國的制裁，並瞄準莫斯科獲利豐厚的能源部門。

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