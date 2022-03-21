為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加碼！歐盟將撥315億供烏克蘭採購武器

    德國外長貝爾伯宣布，歐盟將額外提供10億歐元給烏克蘭買武器。（歐新社檔案照）

    德國外長貝爾伯宣布，歐盟將額外提供10億歐元給烏克蘭買武器。（歐新社檔案照）

    2022/03/21 22:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）及《法新社》報導，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）21日宣布，歐盟成員國外長會議最新決定，將額外撥款10億歐元（約新台幣315元）供烏克蘭採購武器。

    貝爾伯克強調，如果烏克蘭決定購買德製武器，德方將努力儘快供貨。但她指出，出於安全考慮，德國不會公開向烏克蘭的武器供應細節。

    貝爾伯克並呼應俗稱「歐盟外長」的歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）看法，指控俄羅斯明顯犯下戰爭罪。她強調：「雖然這是國際法庭來審判，但我個人來看，這顯然就是戰爭罪。」

    波瑞爾21日稍早表示，歐盟外長將討論對俄羅斯實施更多制裁措施，包括對俄國能源與石油部門的制裁。

    波瑞爾接著在歐盟外長會議開始時，譴責俄國對烏克蘭南部港口城市馬立波（Mariupol）的攻擊犯下「大規模的戰爭罪」。波瑞爾說：「現在發生在馬立波的是一場大規模的戰爭罪行，摧毀了一切，轟炸並殺死所有人。」

    在歐盟外長會議上，立陶宛與愛爾蘭外長表示，歐盟應該加強對俄國的制裁，並瞄準莫斯科獲利豐厚的能源部門。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐盟考慮禁運俄油 國際油價再站上110美元
    2022/03/21 19:31

    歐盟考慮禁運俄油 國際油價再站上110美元
    賑濟烏克蘭專戶 捐款突破7.8億元 （不斷更新）
    2022/03/21 18:01

    賑濟烏克蘭專戶 捐款突破7.8億元 （不斷更新）

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    德財政部長：歐盟應與美重啟自由貿易談判
    2022/03/21 11:05

    德財政部長：歐盟應與美重啟自由貿易談判
    為難！俄烏戰以來 歐盟付俄4500億化石燃料費
    2022/03/20 14:47

    為難！俄烏戰以來 歐盟付俄4500億化石燃料費

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    俄軍轟炸烏克蘭平民避難所 歐盟強烈譴責：將究責戰爭罪行
    2022/03/18 13:27

    俄軍轟炸烏克蘭平民避難所 歐盟強烈譴責：將究責戰爭罪行
    烏東砲擊頻傳 德國外長怒斥俄羅斯「玩弄人命」！
    2022/02/21 18:07

    烏東砲擊頻傳 德國外長怒斥俄羅斯「玩弄人命」！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播