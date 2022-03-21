另闢戰場！ 俄控美在烏克蘭研發「種族滅絕」生物武器

俄國聯邦太空總署署長羅戈津聲稱，美國助烏克蘭研發可影響婦女生育能力的生物武器。（路透資料照）

2022/03/21 21:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯出兵烏克蘭之後，還另闢一個戰場，指控美國在烏克蘭研發生物武器。莫斯科的最新說詞，是美國在烏克蘭曾研製的生物武器能影響婦女生育系統、降低包括俄羅斯人口在內「某些種族」的免疫力，甚或能導致「種族滅絕」！

俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）21日報導，俄國聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin），在自己Telegram頻道上寫道：「這種武器既影響某種民族婦女的生殖功能，又影響整個特定民族的免疫系統，引起過敏、對傳統食物的不耐受和對疾病的易感性，從而導致該民族的免疫力減弱，和在沒有戰爭影響下滅絕。」

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羅戈津指出，2017年3月至2018年4月期間，他領導俄政府生化安全問題委員會，該委員會多次審議美國生物實驗室包圍俄羅斯問題。

他補充道：「五角大廈使用從烏克蘭和其他俄羅斯鄰國的斯拉夫人獲得的生物材料推進的這些生物實驗的目的是研製一種針對俄羅斯人口的『種族武器』，這對我國領導層來說已不是秘密。」

此前俄羅斯還指控稱美國資助烏克蘭進行生物實驗，其中包括「蝙蝠冠狀病毒」，要求美國說清楚是否符合《禁止生物武器公約》相關規定。隨後，中國外交官和官方媒體機構將這一陰謀論原樣發布在北京的新聞發布會和官方社群媒體帳號。

對於相關指控，美國一律回應是俄羅斯的「虛假信息行動」，稱「美國完全遵守《禁止化學武器公約》和《禁止生物武器公約》所規定的義務，沒有在任何地方開發或擁有這類武器」，並稱「我們也看到中國官員附和這些陰謀論」。

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