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    軍情動態》美國印太司令：中國至少已將3個南海島嶼完全軍事化

    美國印太司令阿基里諾透露，中國至少已將3個南海島嶼完全軍事化。圖為其中之一的永暑礁。（美聯社）

    美國印太司令阿基里諾透露，中國至少已將3個南海島嶼完全軍事化。圖為其中之一的永暑礁。（美聯社）

    2022/03/21 13:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國印太司令阿基里諾（John Aquilino），20日搭乘P-8A海神式海上巡邏機飛越中國所控制的南海南沙群島附近空域，期間透露中國至少已將3個南海島嶼完全軍事化。

    據《美聯社》報導，阿基里諾表示，南沙群島的美濟礁、渚碧礁、永暑礁上面已建造飛彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施，至於中國是否會將南海其他島嶼軍事化還有待後續觀察。

    阿基里諾指出，中國國家主席習近平過去承諾不會將爭議海域的人工島軍事化，但事實並非如此，「我認為在這20年裡，我們目睹了中國自二戰以來最大規模的軍事集結。」阿基里諾說，中國提升了所有軍事能力，持續破壞地區穩定。

    當P-8A在中國所控制的島嶼附近低飛至4500公尺高度時，可以看到多層建築物、倉庫、機庫、海港、跑道和白色圓形體（雷達），永暑礁一旁還有40多艘不明船隻停泊。

    阿基里諾表示，這些島嶼的功能是將中國的進攻能力擴展到本土海岸之外，讓南海區域可出動戰鬥機、轟炸機以及飛彈系統，任何在爭議空域飛行的軍用和民用飛機都會進入中國飛彈的射程之中。

    阿基里諾說，這就是為什麼中國南海島嶼軍事化如此令人擔憂的原因，因為它會威脅在附近活動的所有國家和國際海域、空域的安全。

    在P-8A飛行期間，中國多次以無線電發出警告，強調「中國對南沙群島及其周邊海域擁有主權，立即遠離以免誤判。」不過，P-8A對這些警告置之不理，僅回應「這是一架擁有主權豁免權的美國海軍飛機，可以在任何沿海國家的領空外進行合法的軍事活動。」

    阿基里諾（左）表示，南沙群島的美濟礁、渚碧礁、永暑礁上面已建造飛彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施。（美聯社）

    阿基里諾（左）表示，南沙群島的美濟礁、渚碧礁、永暑礁上面已建造飛彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施。（美聯社）

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