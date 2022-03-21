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    上海昨增758例創新高部分區域封閉 民眾怨︰菜貴又難買

    上海市衛健委員會今表示，截至今日0時，新增本土確診24例、無症狀感染者734例，創下新紀錄。（路透）

    上海市衛健委員會今表示，截至今日0時，新增本土確診24例、無症狀感染者734例，創下新紀錄。（路透）

    2022/03/21 13:20

    〔即時新聞／綜合報導〕中國本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，昨（20日）單日新增本土確診1947例和與無症狀感染者2384例，其中上海共達758例，再創新高。

    綜合中媒報導，上海市衛健委員會今表示，截至今日0時，新增本土確診24例、無症狀感染者734例，創下新紀錄。

    上海市衛健委主任鄔驚雷昨（20日）在疫情記者會表示，為盡快發現淺在性傳播風險，上海近期採用「網格化」核酸檢測，以能夠大範圍進行篩測，16日至17日對全市街道、城鎮進行風險評估與篩查，18日至20日針對部分重點區域和非重點區域人員篩檢，目前為止篩檢人數約達3千多萬次；另，上海多個區域規定，從3月21至27日，民眾上班需持有16日至20日任一日核酸陰性證明。

    報導指出，上海為了實施「清零目標」，部分社區經過2輪的核酸檢測後並未解封，當局依檢測結果作為風險判斷，繼續針對這些社區安排第4輪或第5輪的核酸檢測，而民眾只能依照臨時通知繼續待在家。

    隨著上海疫情升溫，封控範圍擴大和核酸檢篩測量提高，來自上海的網友紛紛在社群平台「微博」抱怨，「年輕人上網未必能搶到菜，老年人該怎麼辦」、「在家隔離5天，5天4次核酸，每天早上手機搶菜」、「說封48小時，結果一個48又一個48...關鍵我搶不到菜，早上訂的6點鬧鐘搶菜，昨天才看了新聞說保障物資充足的，那你倒是讓我能買到菜呀」、「現在這裡的蔬菜真的好貴，基本都是4、50一公斤，每天凌晨都在搶菜，稍微便宜點的1分鐘就沒了」。

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