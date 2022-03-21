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    中國武肺疫情蔓延23省 單日再增逾4300例本土確診

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1947例，以及2384例無症狀感染，單日確診超過4300例。（路透）

    中國武漢肺炎疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1947例，以及2384例無症狀感染，單日確診超過4300例。（路透）

    2022/03/21 10:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1947例，以及2384例無症狀感染，單日確診超過4300例，疫情遍及吉林、福建、河北、廣東、遼寧、黑龍江、上海、天津等23省，其中吉林本土確診1542例，上海無症狀感染的本土病例734例。

    據中國國家衛生健康委員會網站資訊，昨日中國新增確診2027例，包含境外移入80例，本土新增1947例。本土中包含吉林1542例、福建154例、河北51例、廣東38例、遼寧35例、黑龍江27例、上海24例、天津18例、陝西14例、山東13例、湖南10例、甘肅6例、北京4例、雲南4例、內蒙古2例、浙江2例、江西1例、河南1例、重慶1例等。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2492例，其中境外移入108例，本土2384例，本土包含上海734例、吉林549例、河北356例、山東286例、遼寧109例、福建107例、江蘇58例、江西33例、甘肅27例、雲南25例、廣西21例、浙江16例、廣東16例、黑龍江14例、安徽10例、河南9例、天津7例、內蒙古5例、海南1例、重慶1例。

    中國衛健委也指出，截至3月20日24時，中國累計確診13萬2226例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬1388例當中，有39例是重症病例。

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