為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷若動用核武 前美國防局官員曝：美國還沒準備好

    前美國國防情報局（DIA）官員近日透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，假如俄羅斯總統普廷決定使用核武器，美國可能沒有適當的計畫應對。（圖擷取自「Rebekah Irina Koffler」推特）

    前美國國防情報局（DIA）官員近日透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，假如俄羅斯總統普廷決定使用核武器，美國可能沒有適當的計畫應對。（圖擷取自「Rebekah Irina Koffler」推特）

    2022/03/21 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕前美國國防情報局（DIA）官員、《普丁的劇本：俄羅斯打敗美國的秘密計畫》一書作者考弗勒（Rebekah Koffler）近日透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，假如俄羅斯總統普廷決定使用核武器，美國可能沒有適當的計畫應對。

    根據《福斯新聞》（Fox News）報導，俄羅斯國防部19日表示，發射高超音速飛彈的「匕首飛彈」，摧毀烏西城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的大型地下軍用倉庫，同時克里姆林宮前情報人士指出，普廷開始準備進行「核戰疏散演習」，消息曝光後，引發外界隱憂。

    考弗勒提到，一般而言美國應會率先準備好戰略，應對俄羅斯總統普廷可能動用核武器，「然就近期美國對俄軍入侵烏克蘭反應，很難相信美國已經準備好了」，當局並未針對普廷的侵略行動，做出有條理的阻止或行動，因此擔憂當局可能未制定一個連貫性計畫應對潛在性核武威脅。

    針對普廷使用核武器的可能性，考弗勒透露，普廷確實有可能做出如此激烈決定，因為他可以承受很高的風險，她接著說，「這是普廷向外界釋出的戰略訊息，他也可能不會真的動用核武，但不能將此選項排除在外，因為如將普廷愈逼到牆角，可以性也愈大」。

    考弗勒建議，美國政府應盡快制定一個應急計畫和建立後路，防止普廷透過將這場戰爭升級作為結束戰爭的手段，她強調「因為這是他（普廷）多年來的作風」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    2022/03/21 10:47

    敘利亞民兵指揮官「已做好準備援俄」 發揮城市作戰經驗
    都是美國的錯？俄外長控美「大手拉小手」介入烏俄談判
    2022/03/19 22:59

    都是美國的錯？俄外長控美「大手拉小手」介入烏俄談判

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    歐洲情勢升溫 美國「史崔克部隊」將支援北約跨國戰隊
    2022/03/19 19:59

    歐洲情勢升溫 美國「史崔克部隊」將支援北約跨國戰隊
    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈
    2022/03/19 12:11

    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播