普廷若動用核武 前美國防局官員曝：美國還沒準備好

前美國國防情報局（DIA）官員近日透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，假如俄羅斯總統普廷決定使用核武器，美國可能沒有適當的計畫應對。（圖擷取自「Rebekah Irina Koffler」推特）

2022/03/21 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕前美國國防情報局（DIA）官員、《普丁的劇本：俄羅斯打敗美國的秘密計畫》一書作者考弗勒（Rebekah Koffler）近日透露，從美國對俄羅斯入侵烏克蘭的反應可見，假如俄羅斯總統普廷決定使用核武器，美國可能沒有適當的計畫應對。

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，俄羅斯國防部19日表示，發射高超音速飛彈的「匕首飛彈」，摧毀烏西城市伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的大型地下軍用倉庫，同時克里姆林宮前情報人士指出，普廷開始準備進行「核戰疏散演習」，消息曝光後，引發外界隱憂。

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考弗勒提到，一般而言美國應會率先準備好戰略，應對俄羅斯總統普廷可能動用核武器，「然就近期美國對俄軍入侵烏克蘭反應，很難相信美國已經準備好了」，當局並未針對普廷的侵略行動，做出有條理的阻止或行動，因此擔憂當局可能未制定一個連貫性計畫應對潛在性核武威脅。

針對普廷使用核武器的可能性，考弗勒透露，普廷確實有可能做出如此激烈決定，因為他可以承受很高的風險，她接著說，「這是普廷向外界釋出的戰略訊息，他也可能不會真的動用核武，但不能將此選項排除在外，因為如將普廷愈逼到牆角，可以性也愈大」。

考弗勒建議，美國政府應盡快制定一個應急計畫和建立後路，防止普廷透過將這場戰爭升級作為結束戰爭的手段，她強調「因為這是他（普廷）多年來的作風」。

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