俄羅斯要求馬立波烏軍放下武器 烏克蘭副總理：絕不投降

烏克蘭副總理韋列舒克表示，拒絕放下武器投降，烏克蘭也不會放棄馬立波。（圖擷取自韋列舒克臉書）

2022/03/21 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部沿海都市馬立波（Mariupol）被俄軍圍困多日，俄羅斯國防部20日呼籲馬立波的烏軍放下武器，並會開放人道走廊，要求烏克蘭在莫斯科時間週一上午5點前做出回應。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）週一凌晨則表示，拒絕放下武器投降，並要求俄羅斯立即開放人道走廊。

綜合外媒報導，俄羅斯國家國防管理中心主任米奇采夫（Mikhail Mizintsev）在一份聲明中表示，馬立波正發生一場可怕的人道主義災難，烏克蘭的「土匪」、「新納粹份子」和民族主義者正在從事大規模恐怖行動，在馬立波城內大肆屠戮。

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米奇采夫聲稱說，俄軍沒有在馬立波使用重型武器，俄羅斯已將5萬9304人撤離，但仍有13萬平民在馬立波被當「人質」。但馬立波市議會指控俄羅斯，將數千名平民強行帶往俄國境內。

米奇采夫呼籲馬立波城內的烏克蘭軍隊放下武器，人道走廊將在莫斯科時間週一上午10點開放，所有放下武器的人都可以安全離開馬立波，而烏克蘭必須在莫斯科時間週一凌晨5點前對此提議做出回應。

針對俄羅斯方面的呼籲，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，烏克蘭不會交出、放棄馬立波，更不會去討論投降與放下武器的問題，烏克蘭已通報俄羅斯當局此事。另外，烏克蘭當局已要求俄羅斯立刻開啟人道走廊。

馬立波被俄軍頻繁砲擊、轟炸，但俄國國防部聲稱俄軍沒有動用重武器。（美聯社）

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