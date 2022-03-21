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    美防長：俄軍動用極音速飛彈 不會改變遊戲規則

    2022/03/21 03:30

    〔中央社〕美國國防部長奧斯汀今天表示，俄羅斯為重振在烏克蘭的作戰氣勢，不惜動用極音速飛彈，但事實上這種下一代武器並不會「改變遊戲規則」。

    法新社報導，莫斯科稍早宣布在烏克蘭發射2枚極音速飛彈。對此奧斯汀（Lloyd Austin）回應，他不會「確認或質疑」俄軍是否使用此類武器；他也警告，俄羅斯總統蒲亭正改變入侵行動戰略，包括瞄準平民發動攻擊。

    俄方動用下一代武器，顯示該國迫使烏克蘭放棄與西方建立緊密關係的努力急遽升級。不過，奧斯汀告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）:「我不認為它（極音速飛彈）會改變遊戲規則。」

    奧斯汀說，「我認為他（蒲亭）使用這類型武器的原因，是要試圖重振俄軍氣勢。而且我們再度看到他公然攻擊城鎮和平民，預期這種情況將持續發生。」

    奧斯汀上週訪問歐洲，以加強北大西洋公約組織（NATO）的團結，並針對組織東翼進行強化。

    先前消息指，莫斯科正招募數千名敘利亞軍隊人員和盟軍民兵戰士，以加入烏克蘭戰局。對此奧斯汀指出：「我們從許多消息來源獲悉，俄方確實在這樣做，但據我所知，我們還沒看到傭兵出現在戰場上。」1110321

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