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    日本21日解除疫情管制 3個月累計確診430萬例

    日本首相岸田文雄（左）於 2022 年 3 月在東京接受 COVID-19 疫苗加強劑注射。（法新社）

    日本首相岸田文雄（左）於 2022 年 3 月在東京接受 COVID-19 疫苗加強劑注射。（法新社）

    2022/03/20 23:20

    〔中央社〕日本正實施的「防止蔓延等重點措施」明天解除，第6波疫情將告一段落

    。日本從今年1月以來，增加的確診病例約430萬例，確診死亡者有9成年紀逾70歲。

    日本產經新聞報導，日本境內為防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，正實施「防止蔓延等重點措施」，隨著疫情減緩，這項措施將於21日全面解除，第6波疫情將告一段落。

    這一波由變種病毒株Delta變成Omicron肆虐，日本境內今年1月以來短短3個月新增確診病例達430萬例，是

    疫情發生後至去年底累計約170萬例的2.5倍。Omicron的重症化率雖降低，但確診死亡者中以高齡者為主，多達8650人，大幅高於過去幾波疫情。

    截至去年年底，日本全國平均單日新增確診病例約400多例，但今年1月以來暴增，單日新增確診病例數1月15日為2萬9505例，高於第5波疫情的單日新增最高記錄的2萬5975例（去年8月20日），今年2月1日單日新增10萬2971例，創新高紀錄。

    未滿50歲的日本民眾輕症或無症狀者居多，大半在自家療養，導致家庭內染疫的案例大增，孩童確診導致托兒所、學校等陸續發生停托、停課的情形。因孩童確診，許多家長成為密切接觸者，無法上班，出現社會經濟活動難以維持的情況。

    截至2月中旬，日本全國因確診進行療養的病患約87萬人，同時期住院者約2.5萬人，與第5波疫情顛峰期約2.4萬人相差無幾。日本47都道府縣在第6波疫情期間

    ，病床增加數多於第5波，全國顛峰期病床使用率達56.9%，高於「病床吃緊」的標準50%。

    第6波重症化率降低，重症人數顛峰期是2月中旬及下旬，約1500人，遠低於第5波的約2200人。第6波疫情因急速擴大，確診死亡人數增多，2月22日單日確診死亡者272人，創新高。確診死亡者的9成是逾70歲者，其中很多病患在發病後，因喉嚨痛等未能順利攝取水分、飲食，導致身體衰弱。

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