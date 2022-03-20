為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國吉林市明起封城！ 450萬人「禁足」4天

    中國吉林市全市自21日起禁足4天，此為示意圖。（歐新社；本報合成）

    中國吉林市全市自21日起禁足4天，此為示意圖。（歐新社；本報合成）

    2022/03/20 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國多地爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，吉林省吉林市今天（20日）宣布，自21日起封城4天，全市450萬人口禁足，民眾僅能每2至3天網購1次生活用品。

    綜合中媒報導，吉林市疫情防控指揮部表示，為遏止疫情蔓延，自21日0時至25日0時，吉林市全市實施「靜態管理」，被劃定為封控區的民眾禁止出戶，管控區民眾則禁止離開社區特定範圍，僅民生事業員工與防疫人員可持證件出入管制口。

    此外，吉林市全市社區內便利商店與超市禁止營業，管控區民眾每2至3天可線上訂購生活物資1次，由相關人員配送至社區後自行取走。

    中國今天通報境內新增3833例本土病例，包含1656例本土確診與2177例本土無症狀感染。本土確診有327例來自吉林市，本土無症狀感染也有287例來自吉林市。

    吉林省此前已於14日宣布「禁止本省人員跨省、跨地區流動」，形同「封省」；吉林省另一大城長春市也曾於11日宣布全市「封閉式管理」，直至另行通知。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國再增逾3800例本土確診 疫情遍及22省
    2022/03/20 10:45

    中國再增逾3800例本土確診 疫情遍及22省
    2400萬人禁足！ 中國疫情多點爆發 吉林宣布即起「封省」
    2022/03/14 18:12

    2400萬人禁足！ 中國疫情多點爆發 吉林宣布即起「封省」

    房仲新人團隊擁這特質 成功翻轉業績
    疫情擴大！中國新增1100例本土 長春市全城「封閉管理」
    2022/03/11 19:45

    疫情擴大！中國新增1100例本土 長春市全城「封閉管理」
    中國吉林爆校園疫情「校方施壓」 學生交叉感染、孤立無援
    2022/03/11 06:47

    中國吉林爆校園疫情「校方施壓」 學生交叉感染、孤立無援
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播