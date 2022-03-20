武漢肺炎》中國吉林市明起封城！ 450萬人「禁足」4天

中國吉林市全市自21日起禁足4天，此為示意圖。（歐新社；本報合成）

2022/03/20 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國多地爆發新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，吉林省吉林市今天（20日）宣布，自21日起封城4天，全市450萬人口禁足，民眾僅能每2至3天網購1次生活用品。

綜合中媒報導，吉林市疫情防控指揮部表示，為遏止疫情蔓延，自21日0時至25日0時，吉林市全市實施「靜態管理」，被劃定為封控區的民眾禁止出戶，管控區民眾則禁止離開社區特定範圍，僅民生事業員工與防疫人員可持證件出入管制口。

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此外，吉林市全市社區內便利商店與超市禁止營業，管控區民眾每2至3天可線上訂購生活物資1次，由相關人員配送至社區後自行取走。

中國今天通報境內新增3833例本土病例，包含1656例本土確診與2177例本土無症狀感染。本土確診有327例來自吉林市，本土無症狀感染也有287例來自吉林市。

吉林省此前已於14日宣布「禁止本省人員跨省、跨地區流動」，形同「封省」；吉林省另一大城長春市也曾於11日宣布全市「封閉式管理」，直至另行通知。

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