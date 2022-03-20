各地戰線陷膠著 美智庫：俄軍入侵初期目標已失敗

俄軍在各地戰線陷入膠著。（圖擷取自ISW網站）

2022/03/20 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇激烈抵抗，華府智庫「戰爭研究所」（ISW） 公佈截至美東時間3月19日下午3點（烏克蘭時間19日晚間10點）的各地最新戰況，研判俄羅斯在開戰之初奪取基輔及各主要城市、迫使烏克蘭政權更替的行動目標已宣告失敗。

ISW指出，目前在基輔東西兩方向皆有俄軍部隊，俄軍正努力推進到可以有效打擊基輔市中心的火砲射程中，試圖擴大對基輔的遠程打擊規模，但俄軍是否能順利達成此目標，仍有待評估。ISW提到，俄羅斯可能加強轟炸烏克蘭平民的規模，希望藉此打擊烏克蘭人持續戰鬥的意志，但從烏克蘭抵禦俄軍20多天的狀況來看，俄羅斯想打擊士氣的行動可能會失敗。

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由於各戰線俄軍推進皆陷入膠著狀態，ISW認為目前俄軍最危險的推進行動是從刻松（Kherson）往北推進至克里沃羅格（Kryvyi Rih），試圖切斷札波羅熱（Zaporizhzhia）、聶伯城（Dnipro）兩地與烏克蘭西部地區的往來。

不過ISW強調，在接下來幾天內，俄軍不太可能占領或包圍克里沃羅格，如果不集結比當地現有部隊更多的兵力，可能無法達成目標。ISW舉例，俄軍從入侵以來一直試圖佔領馬立波（Mariupol），且這股俄軍戰力比起朝著克里沃羅格推進的兵力都還大，但截至目前為止都還沒完全佔領30萬人口的馬立波，克里沃羅格人口有60萬，因此ISW研判，朝著克里沃羅格推進的俄軍可能像其他戰線的俄軍一樣陷入困境。

另外，ISW也提到，俄軍是呼已放棄在近期進攻黑海沿岸重要港都敖德薩（Odessa）的計畫。

俄軍自東西兩方向朝基輔推進。（圖擷取自ISW網站）

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