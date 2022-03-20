俄軍將領戰死比例高！學者：俄通訊疑被美軍電子偵蒐掌握

烏克蘭軍民激烈反抗俄羅斯侵略，戰事不到一個月已經有4名俄軍將領戰死。圖為遭擊毀的俄軍戰車砲塔。（法新社）

2022/03/20 10:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰事不到一個月，已經有4名俄羅斯高階將領戰死。前戰爭學院榮譽講座學者廖宏祥今日表示，這個比例似乎過高，其原因雖然和蘇聯從第二次大戰以來，其高階軍官需到前線身先士卒的傳統有關，但更可能是俄軍通訊被美軍的電子偵搜能力完全掌握，因此得以將俄軍指揮所的座標情報即時傳給烏軍，使其攻擊俄羅斯指揮所並擊斃這些將軍。

廖宏祥指出，俄軍的殘暴舉世聞名，不僅不顧己方軍隊的傷亡，對敵軍和老弱婦孺更毫不留情。最近一週狂轟濫炸的結果，在烏克蘭南部和東部都取得不少進展。這其實也是俄軍過去在車臣和敘利亞使用的戰術，也就是以優勢的火力壓制敵軍，並造成大量百姓死傷，最終得以將之屈服。

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廖宏祥提及，俄羅斯到現在為止對烏克蘭已發射1千多枚飛彈，昨天更以1枚極音速飛彈攻擊烏克蘭的地下軍火庫，造成40多名烏軍死傷。極音速飛彈是指能以超過五倍音速飛行的武器。由於它的速度快，到現在為止還無有效的攔截防禦方法。可憐同為斯拉夫民族的烏克蘭人，被普丁拿來當作新式武器試驗場，被炸得血肉橫飛。

據分析，烏克蘭和俄羅斯近來已展開談判，接下來的第三國調停、停火，都會讓戰事越拖越久。由於普廷不達目的絕不甘休，而烏克蘭的澤連斯基總統也越戰越勇，寸土不讓，加上北約國家不斷的軍事援助，戰情極有可能繼續拖延。

此外，現在自由世界國家聯合經濟制裁俄羅斯，但是戰事拖久的話，尤其是到了冬天，歐洲那些仰賴俄羅斯天然氣和石油的國家，是否還願意繼續制裁是有可能出問題。而中國直接或間接也在破壞美國和歐洲國家的聯合經濟制裁。

廖宏祥說，美國與北約雖然沒有直接介入烏克蘭戰爭，但西方國家對俄羅斯的經濟制裁、對烏克蘭的武器援助、情報支援、並强化其網路戰攻防能力，在在說明這是美國不折不扣的「灰區行動」。

他研判，普廷不會垮台，看其威脅使用核武就知普廷深知西方國家的弱點，而且會不惜一切贏得勝利。但是就算最終普廷把烏克蘭拿下，換來的是北約國家大幅增加國防經費，加速軍事現代化，並將能源與經濟和俄羅斯脫勾，俄羅斯在國際的名聲一落千丈，就戰略來說得不償失。

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