俄軍空襲烏造船重鎮 強迫烏難民前往俄羅斯（不斷更新）

俄軍持續在烏克蘭境內推進，馬立波更已被圍困多日。圖為馬立波市民與親俄民兵戰車。（路透）

2022/03/20 08:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月20日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊烏克蘭位於黑海沿岸的港口城市馬立波（Mariupol）持續被圍，馬立波市議會指控，過去一週內有數千名馬立波民眾被俄軍強行帶走，轉移至俄羅斯境內，市長博伊琴科（Vadym Boychenko）也以二戰時的納粹暴行相比擬。

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＊烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）19日直接點名中國，呼籲中國應加入譴責俄羅斯野蠻行徑的行列。

＊俄軍19日密集空襲烏克蘭南部造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv），尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）表示，空襲一波接一波來襲，甚至來不及鳴放防空警報。

＊聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）19日表示，俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭，截至3月18日已造成至少847名平民喪生，1399人受傷。

＊烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）19日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭當局已自前線地區透過人道走廊撤離19萬名平民。

＊烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在電視專訪中表示，烏克蘭數天內就會收到新運交的美國武器，包括標槍反戰車飛彈和刺針防空飛彈。

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