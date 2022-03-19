美前官員、學者：習近平與拜登會談放煙霧彈 北京無意止戰

中國新華社公佈美國總統拜登（左）與中國國家主席習近平（右）18日視訊會談畫面。（美聯社）（記者管淑平攝）

2022/03/19 23:50

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登18日與中國國家主席習近平會談，警告若北京在俄羅斯侵略烏克蘭行動上，給予俄方實質協助將承受「後果」，暗示會遭到二級制裁。不過，從會談結果看來，習近平並未接受拜登的呼籲，不對俄提供援助。美國前政府官員和智庫專家認為，中國高談和平，是陳腔濫調的煙霧彈，但是實際上不會有任何行動阻止這場戰爭，對北京不用太期待。

《華盛頓郵報》指出，鮮少跡象顯示，習近平在這場會談中，接受拜登的呼籲，不對俄方提供援助。《金融時報》也認為，這場對話未能化解雙方在烏克蘭戰爭的歧見。美國智庫「外交政策協會」（AFPC）印太事務研究員索博利克（Michael Sobolik）向《美國之音》說，即使習近平在會談中做出了保證，也不用太期待，「我更關心他們的行為和行動，因為他們先前已被證明在撒謊」。

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從中國官方18日發布的會談聲明來看，習近平仍拒絕譴責、也未承認俄羅斯侵略，大多試圖呈現中國是和平締造者的角色，他還批評美方為首對俄國的制裁，「實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓」，若進一步升級，將嚴重衝擊全球經貿、金融、能源、糧食、產業供應鏈，使本已困難的世界經濟雪上加霜。

澳洲前總理、現任亞洲協會政策研究所（ASPI）所長陸克文（Kevin Rudd）指出，習近平有關制裁的說法，顯示北京擔心遭到二級制裁。

美國前助理國務卿羅素（Danny Russel）說，白宮「非常明白」制裁中國可能對全球經濟帶來的風險，「同時，他們也同樣知道，在中國經濟已在苦苦掙扎的時候，制裁所代表的影響力」，警告可能會制裁，意在嚇阻，「有點像沒有人會想動用的核武」；但是，「若中國直接且（實質地）援助俄羅斯這場戰爭，將無法躲在擾亂供應鏈這個幽靈背後，躲過制裁。」

羅素說，「他們（中國）躲在大談和平、自制的陳腔濫調煙霧彈後面，其實不會有任何行動阻止這場戰爭。他們談需要對話來避免平民傷亡，但是他們與普廷的對話呢？普廷才是造成平民傷亡的人。」

「國際危機組織」（ICG）中國問題高級分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）對北京馬上會有態度轉變的訊號感到懷疑，「這場會談不太可能對中國的立場產生任何實質改變」，「北京可能在盤算，就算改變立場，與華府的關係也不會好轉。」

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