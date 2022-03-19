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    擔憂俄天然氣減供 德國尋找替代方案

    德國經濟部長哈貝克（見圖）指出，德國需要的天然氣供應量還沒有著落。（彭博）

    德國經濟部長哈貝克（見圖）指出，德國需要的天然氣供應量還沒有著落。（彭博）

    2022/03/19 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）今（19）日表示，德國正在為今年冬季所需的天然氣發愁，因為德國極度仰賴來自俄羅斯的天然氣，但政府會努力尋找替代管道。

    《法新社》報導，哈貝克說，「如果我們在下個冬季無法獲取更多天然氣，並且俄羅斯的天然氣產量又被刪減，那我們就沒有充足燃料的來為所有家庭供暖，並讓我們的工業持續運作。」德國使用的天然氣有一半以上來自俄羅斯。

    哈貝克向德國廣播電台Deutschlandfunk坦承，天然氣的供應「目前還沒有取得保證」，不過政府已經在為可能的天然氣短缺作準備，「我們希望避免這種事」。

    哈貝克接下來將拜訪中東國家卡達與阿拉伯聯合大公國，卡達是全球前三大天然氣出口國。在俄羅斯入侵烏克蘭後，許多歐盟國家都將卡達視為俄羅斯天然氣的替代來源。

    哈貝克此前已訪問過另一個天然氣主要出口國挪威，以及最大出口國的美國。他本週五在接受德國公共廣播聯盟（ARD）採訪時表示，確保天然氣的供應固然至關重要，但也強調了德國在能源需求方面，需要從天然氣加速轉型成綠氫（green hydrogen）。

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