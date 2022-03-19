中國正疏遠俄國？法專家：僅是表象

美國總統拜登18日就烏俄情勢與中國國家主席習近平進行視訊談話。（法新社）

2022/03/19 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登與中國國家主席習近平18日進行近2小時的視訊對話，雙方針對烏克蘭和俄羅斯戰火交換意見。然而，《法國國際廣播電台》（RFI）報導，法國的中國問題專家艾克曼（Alice Ekman）直言，她完全看不出中國正疏遠俄國，並悲觀指美國施壓改變不了中俄緊密關係。

據報導，艾克曼接受《法新社》專訪指出，拜登自俄烏開戰以來，一直敦促中方與俄保持距離，但即使在拜習通話後，她仍一點都沒看到「中國與俄國拉大距離」。

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她表示，中方目前的立場十分明確，即俄國是中國第一大戰略夥伴，中國將繼續與俄國維持正常貿易聯繫。如果中國疏遠俄國的話，也只是「表面現象」，因為中美競爭是深厚且廣泛的。

艾克曼解釋，習近平領導下的中國和普廷治下的俄國，有著共同的世界觀，都對北約組織（NATO）、美國及其盟友，甚或「印太」概念等有著共同的憤恨。基於此一共同理念，她完全不認為美國壓力會促使中國終止與俄國的能源合作，中俄合作雖不能補償俄國對歐洲天然氣出口的損失，但肯定會大大緩解俄國受到的制裁。

她表示，中國有可能會稍微調整說話方式，或多說一些希望世界和平的話，但具體而言，在全球的力量對比、地緣戰略分歧及中美競爭等層面，美國施壓改變不了局面。

在拜習18日通話中，拜登警告習近平，若向侵略烏克蘭的俄國提供物資支持，將付出嚴重代價，但中國官方發布的新聞稿中，並未提及習近平如何回應；習僅稱「國家關係不能走到兵戎相向的一步」，仍避免提及發起戰爭的俄國。

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