CP值超高！烏軍靠無人機丟反裝甲手榴彈 摧毀俄軍後勤車輛

2022/03/19 16:13

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍隊抵禦俄軍多日,彰顯不對稱作戰的重要性,近日烏克蘭軍隊再度拿出CP值超高的方法,那就是以民用無人機攜帶RKG-1600反裝甲手榴彈,直接從高空丟下,順利轟炸俄軍後勤車輛。

推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」近日貼出影片,顯示烏克蘭軍隊用無人機攜帶RKG-1600傳統反裝甲手榴彈,從高空丟下,直接摧毀俄軍後勤的補給、通訊以及指揮車輛;RKG-1600是從RKG-3改造而來的無人機使用版本。

這類打擊方式成本較低,且能確保操作者安全,是CP值超高的選擇之一。

先前《路透》攝影記者季姆琴科(Mykola Tymchenko)也曾在基輔拍到「燃燒彈無人機」,可見烏克蘭民眾以四旋翼無人機懸吊玻璃瓶,來攻擊目標。

#Ukraine: A recent video of Ukrainian drones dropping more RKG-1600 munitions on Russian supply and communications/command trucks. pic.twitter.com/AsQzbBaBlI