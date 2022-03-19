CP值超高！烏軍靠無人機丟反裝甲手榴彈 摧毀俄軍後勤車輛

烏克蘭軍隊再度拿出CP值超高的方法，那就是以民用無人機攜帶RKG-1600反裝甲手榴彈，直接從高空丟下，順利轟炸俄軍後勤車輛。（翻攝自推特）

2022/03/19 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍隊抵禦俄軍多日，彰顯不對稱作戰的重要性，近日烏克蘭軍隊再度拿出CP值超高的方法，那就是以民用無人機攜帶RKG-1600反裝甲手榴彈，直接從高空丟下，順利轟炸俄軍後勤車輛。

推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」近日貼出影片，顯示烏克蘭軍隊用無人機攜帶RKG-1600傳統反裝甲手榴彈，從高空丟下，直接摧毀俄軍後勤的補給、通訊以及指揮車輛；RKG-1600是從RKG-3改造而來的無人機使用版本。

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這類打擊方式成本較低，且能確保操作者安全，是CP值超高的選擇之一。

先前《路透》攝影記者季姆琴科（Mykola Tymchenko）也曾在基輔拍到「燃燒彈無人機」，可見烏克蘭民眾以四旋翼無人機懸吊玻璃瓶，來攻擊目標。

#Ukraine: A recent video of Ukrainian drones dropping more RKG-1600 munitions on Russian supply and communications/command trucks. pic.twitter.com/AsQzbBaBlI — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） March 18, 2022

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