俄軍為何步步受阻？軍事專家：錯估軍力、士氣低落、後勤不足

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭步步受阻，其原因在於錯估雙方軍力、出現重大傷亡且士氣低落、後勤不足。圖為被擊毀的俄軍戰車。（法新社）

2022/03/19 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭，試圖以閃電戰的方式迅速拿下基輔，孰料卻遭到強力反擊導致進展有限。軍事專家認為，俄軍步步受阻的主要原因在於錯估雙方軍力、出現重大傷亡且士氣低落、後勤不足。

據《BBC》報導，俄羅斯年度國防預算超過600億美元（約新台幣1.7兆元），烏克蘭則是40億美元（約新台幣1134億元），而且普廷還展開了野心勃勃的軍隊現代化計劃，這導致俄國高估了自己的軍事實力。

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英國高級軍事官員指出，俄國軍隊的大部分投資，其實都用在龐大的核武和試驗上面，例如開發高超音速飛彈等新武器，並建造出全球最先進的戰車T-14阿瑪塔。然而，在俄烏戰爭中完全看不到T-14，反而是老式的T-72戰車佔了最大部分。

此外，俄軍在剛開始入侵時明顯具有戰機數量上的壓倒性優勢，大多數軍事專家都推測俄國會迅速取得空優，但最後證明事實並非如此，烏克蘭的防空系統至今仍然在運作，大幅限制俄軍的行動。

另一方面，俄國最初認為傘兵等特種部隊能夠完成斬首作戰，但在入侵初期對基輔郊外機場的直升機攻勢被擊退，導致俄國無法建立空中安全廊道來運送部隊、武器和補給品。

在重大傷亡與士氣低落方面，烏國聲稱有1.4萬名俄軍戰死，美國則估計約有7000人左右。西方國家官員指出，有證據顯示俄軍的士氣正在下降中，士兵們又冷又累又餓，因為他們已經在白俄羅斯與俄羅斯的雪地中待命了好幾週，才等到入侵烏克蘭的命令。

俄軍目前被迫調派更多的部隊來彌補傷亡，包括從俄國東部和亞美尼亞調派後備部隊，來自敘利亞的傭兵也很有可能加入戰鬥，這代表俄軍的動員能力似乎已到極限了。

在後勤方面，俄羅斯顯然沒有做好足夠的準備，裝甲部隊屢屢出現耗盡燃料、食物和彈藥的狀況，甚至還會遺棄軍車，美國官員對此表示，俄羅斯方面已向中國接洽，希望能補充部分後勤短缺的問題。

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