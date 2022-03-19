歐盟下週領袖峰會 討論設立烏克蘭團結基金

2022/03/19 04:36

〔中央社〕歐洲聯盟理事會今晚表示，將在下週舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今晚表示與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話，討論如何強化對烏國的支持以及烏國與俄羅斯進行中的談判內容。

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米歇爾指出，歐盟規劃設立一個「烏克蘭團結基金」，協助當前國防和民生所需，而當戰爭結束，這將成為重建基金。國際合作夥伴可以透過捐款貢獻。

一位不具名的歐盟官員補充，米歇爾與澤倫斯基通話討論後，認為烏國需有足夠的資金流動因應武器設備以及民生必需，但當前烏克蘭無法在國際金融市場發行債券籌資，再加上外資也撤出，因此朝設立一個基金方式維持戰力。

這位官員表示，「烏克蘭團結基金」將能夠強化烏國在金融上的國家主權能力。這個想法將在3月24日舉行的歐盟領袖峰會上討論。不過並未進一步說明基金籌資目標等細節。

美國總統拜登下週也將親赴布魯塞爾出席歐盟及北大西洋公約組織（NATO）峰會，與歐洲領袖當面討論情勢，並展現對歐洲盟國鋼鐵般堅定的承諾。（編輯：徐睿承）1110319

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