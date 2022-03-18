表態反戰遭斥「第五縱隊」 俄前副總理辭基金會主席

俄國前副總理德沃科維奇（Arkady Dvorkovich，見圖）日前表態反戰被政壇高層斥為「第五縱隊」、「賣國賊」，傳出已辭去俄國知名科技基金會主席。（路透檔案照）

2022/03/18 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，連國內也不斷出現反彈聲浪，日前表態反戰的俄國前副總理德沃科維奇（Arkady Dvorkovich），被政壇高層斥為「第五縱隊」、「賣國賊」後，今（18）日傳出已辭去俄國知名創新科技基金會主席。

據《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭不僅引起國際公憤，國內也掀起一股反戰浪潮，前副總理德沃科維奇日前就挺身譴責。然而，就在德沃科維奇被俄羅斯執政黨資深議員斥為「第五縱隊」、「賣國賊」後，今天傳出，他已辭去位於莫斯科近郊「俄版矽谷」的創新科技領域「斯科爾科沃基金會」（Skolkovo Foundation）主席一職。

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基金會董事長舒瓦洛夫（Igor Shuvalov）指稱，德沃科維奇目前已無力身兼基金會及國際棋聯（FIDE）主席身分，因此選擇請辭下台。

據悉，德沃科維奇15日接受西方媒體訪問時，譴責包含俄烏戰爭在內的所有戰爭；雖然事後他曾在斯科爾科沃基金會官網上發表聲明，表揚俄國軍人的勇氣，並稱俄羅斯遭到（西方各國）嚴厲無情的制裁，卻沒有因此安撫國內政壇。

俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia）黨國會議員圖爾恰克（Andrei Turchak）16日就高聲疾呼要求將他開除，圖爾恰克說：「他已經做了選擇，這就是純粹的賣國，第五縱隊的行為，就是普廷總統說的那種。」

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