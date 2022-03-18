五角大廈：若烏克蘭戰事膠著 普廷恐動用核武

美國國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）中將表示，如果烏克蘭持續頑強抵抗俄羅斯的入侵，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）可能向西方威脅動用核子武器。（法新社資料照）

2022/03/18 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈的國防情報局最新評估，如果烏克蘭持續頑強抵抗俄羅斯的入侵，消耗常規兵力和武器設備，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）可能向西方威脅動用核子武器。

《彭博》報導，美國國防情報局局長貝里爾（Scott Berrier）中將在長達67頁的全球威脅摘要中表示，長期佔領烏克蘭部分領土可能會削弱俄羅斯的兵力，並消耗其現代化的武器庫，而經濟制裁可能會使俄羅斯陷入長期的經濟蕭條和外交孤立。

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貝里爾在17日提交給聯邦眾議院軍事委員會的證詞中說，烏克蘭的抵抗和國際社會的經濟制裁，將威脅到俄羅斯生產現代化精確導引武器的能力，隨著這場戰爭及其後果逐漸削弱俄羅斯的常規軍力，俄羅斯可能會日益依賴核威懾來向西方發出訊號，並向內外部民眾展示力量。

普廷日前已宣布，他已將俄羅斯的核武進入高度戒備狀態。貝里爾說，普廷2月下令將俄羅斯的核武置於「特殊戰鬥戒備」，指的是加強準備，以確保在形勢需要時迅速過渡到更高的警戒狀態，除了可能威脅俄羅斯對手外，還反映莫斯科使用戰術性、非戰略性核武，迫使對手以談判結束衝突。

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