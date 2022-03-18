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    軍情動態》歐洲提升戰備！美出售英國彈道飛彈防禦雷達

    美國政府同意出售彈道飛彈防衛雷達給英國。（路透）

    美國政府同意出售彈道飛彈防衛雷達給英國。（路透）

    2022/03/18 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）當地時間週四發布聲明，國務院已同意出售英國彈道飛彈防衛雷達（BMDR）及指揮控制戰鬥管理通訊系統（C2BMC），金額估達7億美元（約新台幣199億元）。

    聲明指出，英國政府要求採購一套BMDR、兩套C2BMC，以及加密裝置、安全通訊設備，備用、維修部件和支援、測試設備等，也包含人員訓練和訓練相關設備等，總額7億美元。

    美方指出，這筆潛在對外軍售可促進美國達成外交政策和國家安全目標，提升北大西洋公約組織（NATO）盟友防衛能力，強調此舉是維持歐洲政治穩定和經濟發展的關鍵。

    藉由本筆軍售，英國將可應對未來對本土和北約盟國的彈道飛彈威脅。英國軍方可毫無困難地將彈道飛彈防禦雷達融合進現有軍力中，也不會改變歐洲地區的軍事戰力平衡。

    由於俄國對烏克蘭發動侵略，歐洲國家人人自危，極欲提升自我防衛能力。《路透》報導指出，多個歐洲國家已接觸美國政府與國防承包商，有意採購的軍火項目包括無人機、飛彈與飛彈防禦系統。德國也宣布將採購35架美軍火商洛克希德馬汀的F-35戰鬥機。

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