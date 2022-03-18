為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    未來數週俄軍恐面臨危機 軍事專家推測普廷3種攻擊策略

    烏克蘭境內飽受戰火摧殘。（美聯社）

    烏克蘭境內飽受戰火摧殘。（美聯社）

    2022/03/18 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事進犯烏克蘭已超過3週，當前戰況膠著，有軍事專家分析，俄羅斯軍隊接下來可能會嘗試三種進攻方式，但如果烏克蘭在未來幾週能持續戰鬥，俄羅斯在軍隊以及國內外政治地位上，恐怕會面臨災難性的處境。

    《每日郵報》報導，英國倫敦皇家聯合研究所（Royal United Services Institute in London）研究員布朗克（Justin Bronk）分析當前戰況，指出俄軍的攻勢在烏克蘭北部與東北部的泥濘地區陷入僵局，迄今尚未能完全包圍烏克蘭首都基輔與第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），儘管俄軍對哈爾科夫等烏克蘭北部城市進行轟炸，但因為空中優勢不足，導致成效有限。

    布朗克認為當前在世界多個國家與國際組織的制裁下，俄國經濟遭受嚴重損失，同時這場戰爭不斷造成俄國軍隊的耗損，即便能佔領部分烏克蘭城市，但烏國民眾因對俄羅斯有著強烈仇恨而團結在一起，俄羅斯將無法發揮影響力，當前普廷需要俄軍取得一些他可以向民眾推銷的戰績，說服民眾付出巨大的代價是值得的。

    布朗克推測，在以上局勢之中，俄國軍隊接下來可能會嘗試三件事，首先他們會試圖削弱烏克蘭繼續戰鬥的能力，藉由從烏克蘭南部的梅立托波爾（Melitopol）向北攻往位於烏國中南部的聶伯城（Dnipro），與從哈爾科夫南進的軍隊會合，由於烏克蘭正規軍駐紮於東部頓巴斯（Donbas），俄軍此舉將能切斷烏國正規軍與其他地方的聯繫。

    第二種方式是繼續轟炸馬立波（Mariupol）、哈爾科夫以及其他較小的城市，對這些地區進行野蠻的攻擊，藉由當地居民的痛苦對烏克蘭政府施壓，迫使烏國同意停火，如此一來俄國軍隊便能暫時休息，並派員輪替受創嚴重的部隊。

    最後則是繼續包圍南部地區，威脅烏克蘭南部港口大城敖德薩（Odessa），最近在敖德薩附近等待數週的俄國海軍特遣部隊已加強砲擊，等到地面部隊到來，俄軍可能會展開兩棲攻擊。

    布朗克認為，對烏克蘭政府來說，最重要的是維持軍隊有效戰鬥的能力，確保西方援助能持續進到該國，烏國政府當前最大的風險在於，烏國人民持續傷亡，可能會迫使他們接受俄國的停火條款，給了俄軍喘息的機會，但如果烏克蘭在未來數週繼續戰鬥，俄國軍隊與國內外政治地位將會面臨災難性的危機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷願與澤倫斯基協商 拜登將警告習近平助俄後果（不斷更新）
    2022/03/18 10:26

    普廷願與澤倫斯基協商 拜登將警告習近平助俄後果（不斷更新）
    拜登稱普廷「戰犯」 布林肯：美國正蒐集罪證
    2022/03/18 08:59

    拜登稱普廷「戰犯」 布林肯：美國正蒐集罪證

    糖尿病年輕化 這些行為讓血糖飆不停
    美眾議院壓倒性通過法案 中止與俄國、白俄正常貿易關係
    2022/03/18 08:08

    美眾議院壓倒性通過法案 中止與俄國、白俄正常貿易關係
    拜登、習近平18日通話 美將警告中國援俄要承擔代價
    2022/03/18 07:47

    拜登、習近平18日通話 美將警告中國援俄要承擔代價

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播