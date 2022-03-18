未來數週俄軍恐面臨危機 軍事專家推測普廷3種攻擊策略

烏克蘭境內飽受戰火摧殘。（美聯社）

2022/03/18 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍事進犯烏克蘭已超過3週，當前戰況膠著，有軍事專家分析，俄羅斯軍隊接下來可能會嘗試三種進攻方式，但如果烏克蘭在未來幾週能持續戰鬥，俄羅斯在軍隊以及國內外政治地位上，恐怕會面臨災難性的處境。

《每日郵報》報導，英國倫敦皇家聯合研究所（Royal United Services Institute in London）研究員布朗克（Justin Bronk）分析當前戰況，指出俄軍的攻勢在烏克蘭北部與東北部的泥濘地區陷入僵局，迄今尚未能完全包圍烏克蘭首都基輔與第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），儘管俄軍對哈爾科夫等烏克蘭北部城市進行轟炸，但因為空中優勢不足，導致成效有限。

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布朗克認為當前在世界多個國家與國際組織的制裁下，俄國經濟遭受嚴重損失，同時這場戰爭不斷造成俄國軍隊的耗損，即便能佔領部分烏克蘭城市，但烏國民眾因對俄羅斯有著強烈仇恨而團結在一起，俄羅斯將無法發揮影響力，當前普廷需要俄軍取得一些他可以向民眾推銷的戰績，說服民眾付出巨大的代價是值得的。

布朗克推測，在以上局勢之中，俄國軍隊接下來可能會嘗試三件事，首先他們會試圖削弱烏克蘭繼續戰鬥的能力，藉由從烏克蘭南部的梅立托波爾（Melitopol）向北攻往位於烏國中南部的聶伯城（Dnipro），與從哈爾科夫南進的軍隊會合，由於烏克蘭正規軍駐紮於東部頓巴斯（Donbas），俄軍此舉將能切斷烏國正規軍與其他地方的聯繫。

第二種方式是繼續轟炸馬立波（Mariupol）、哈爾科夫以及其他較小的城市，對這些地區進行野蠻的攻擊，藉由當地居民的痛苦對烏克蘭政府施壓，迫使烏國同意停火，如此一來俄國軍隊便能暫時休息，並派員輪替受創嚴重的部隊。

最後則是繼續包圍南部地區，威脅烏克蘭南部港口大城敖德薩（Odessa），最近在敖德薩附近等待數週的俄國海軍特遣部隊已加強砲擊，等到地面部隊到來，俄軍可能會展開兩棲攻擊。

布朗克認為，對烏克蘭政府來說，最重要的是維持軍隊有效戰鬥的能力，確保西方援助能持續進到該國，烏國政府當前最大的風險在於，烏國人民持續傷亡，可能會迫使他們接受俄國的停火條款，給了俄軍喘息的機會，但如果烏克蘭在未來數週繼續戰鬥，俄國軍隊與國內外政治地位將會面臨災難性的危機。

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