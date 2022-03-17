為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》義大利日增逾7萬確診 政府仍欲取消防疫限制

    義大利政府將在今（17）日宣布取消大部分防疫限制的細節。不過當地非營利公衛組織Gimbe認為，義大利確診數有攀升趨勢，在放寬前應謹慎行事。（歐新社）

    義大利政府將在今（17）日宣布取消大部分防疫限制的細節。不過當地非營利公衛組織Gimbe認為，義大利確診數有攀升趨勢，在放寬前應謹慎行事。（歐新社）

    2022/03/17 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近日多國宣布取消武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，義大利政府也將在今（17）日宣布取消大部分防疫限制的細節。不過當地非營利公衛組織Gimbe認為，義大利確診數有攀升趨勢，在放寬前應謹慎行事。

    據《路透》報導，義大利在2020年1月31日武肺疫情爆發之初宣布進入緊急狀態，不過隨著今年年初起，義大利政府認為當地疫情逐漸緩和，因此今日將宣布，取消大部分防疫限制的細節。

    據報導，一份內閣聲明指出，政府將召開會議，批准一項鬆綁防疫限制的計畫，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）將在會後舉行記者會，更詳細的說明計畫內容。

    目前已有許多歐洲國家解除大部分的防疫措施，包括瑞典、丹麥、挪威和法國等國；不過義大利非營利公衛組織Gimbe注意到，當地的確診病例有上升趨勢，因此建議政府「在放寬限制前應謹慎行事，以科學證據為基礎，而非一味模仿他國」。

    義大利昨（16）日新增7萬2568例確診，137例死亡，目前總確診數為1356萬3466例，總死亡數為15萬7314人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加拿大擬有條件鬆綁邊境檢疫 完成疫苗接種者免篩檢
    2022/03/17 17:20

    加拿大擬有條件鬆綁邊境檢疫 完成疫苗接種者免篩檢
    中、韓染疫人數激增！ WHO警告：全球疫情又見升溫
    2022/03/17 13:10

    中、韓染疫人數激增！ WHO警告：全球疫情又見升溫

    糖尿病年輕化 這些行為讓血糖飆不停
    Omicron有新妹妹！以色列發現新變種毒株 結合BA.1及BA.2特徵
    2022/03/16 19:09

    Omicron有新妹妹！以色列發現新變種毒株 結合BA.1及BA.2特徵
    歐洲大國首例！英國將解除防疫限制 確診者也可趴趴走
    2022/02/20 21:22

    歐洲大國首例！英國將解除防疫限制 確診者也可趴趴走

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    與病毒共存！挪威大解禁：免戴口罩 確診不隔離
    2022/02/12 20:02

    與病毒共存！挪威大解禁：免戴口罩 確診不隔離
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播