武漢肺炎》義大利日增逾7萬確診 政府仍欲取消防疫限制

義大利政府將在今（17）日宣布取消大部分防疫限制的細節。不過當地非營利公衛組織Gimbe認為，義大利確診數有攀升趨勢，在放寬前應謹慎行事。（歐新社）

2022/03/17 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日多國宣布取消武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，義大利政府也將在今（17）日宣布取消大部分防疫限制的細節。不過當地非營利公衛組織Gimbe認為，義大利確診數有攀升趨勢，在放寬前應謹慎行事。

據《路透》報導，義大利在2020年1月31日武肺疫情爆發之初宣布進入緊急狀態，不過隨著今年年初起，義大利政府認為當地疫情逐漸緩和，因此今日將宣布，取消大部分防疫限制的細節。

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據報導，一份內閣聲明指出，政府將召開會議，批准一項鬆綁防疫限制的計畫，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）和衛生部長斯佩蘭薩（Roberto Speranza）將在會後舉行記者會，更詳細的說明計畫內容。

目前已有許多歐洲國家解除大部分的防疫措施，包括瑞典、丹麥、挪威和法國等國；不過義大利非營利公衛組織Gimbe注意到，當地的確診病例有上升趨勢，因此建議政府「在放寬限制前應謹慎行事，以科學證據為基礎，而非一味模仿他國」。

義大利昨（16）日新增7萬2568例確診，137例死亡，目前總確診數為1356萬3466例，總死亡數為15萬7314人。

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