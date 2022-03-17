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    謠言終結站》解放軍擊落台灣戰機？ 實為幻象戰機「故障」墜海

    近日網傳一段影片宣稱「中國解放軍3月14日晚間擊落台灣戰機，飛行員被押回北京」。台灣事實查核中心指出，網傳所稱情況實際是本月14日空軍幻象2000戰機在台東外海因機械故障墜海。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    近日網傳一段影片宣稱「中國解放軍3月14日晚間擊落台灣戰機，飛行員被押回北京」。台灣事實查核中心指出，網傳所稱情況實際是本月14日空軍幻象2000戰機在台東外海因機械故障墜海。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2022/03/17 17:01

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段影片宣稱「中國解放軍3月14日晚間擊落台灣戰機，飛行員被押回北京」。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，網傳影片未有可信的新聞來源，網傳所稱情況實際是本月14日空軍幻象2000戰機在台東外海因機械故障墜海，中校飛官黃重凱跳傘後獲救。

    「台灣事實查核中心」17日發布報告指出，網傳影片在今年3月14日發布於YouTube頻道「利刃觀察」，此頻道並非媒體所成立的官方頻道，所製作影片未有記者採訪，也未曾採訪消息人士說法，而是以機器聲音唸讀旁白，搭配照片畫面；此外，影片標題所述內容，並無出現在影片中，屬於「題文不符」。

    至於實際狀況為何，查核報告表示，臉書專頁「國防部發言人」在3月14日直播記者會上，主持記者會的空軍督察長柳惠千少將表示，空軍第二聯隊幻象2000部訓機單座機在當天早上10時8分在台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，在11時5分訓練返場回來過程中，飛行員以無線電回報機械故障，在11時20分在志航基地南面十浬彈射跳傘。

    柳惠千指出，志航搜救機UH-60M黑鷹直升機在當日11時53分目視到飛行員，11時56分執行吊掛作業，直升機在中午12時10分降落志航基地，隨後12時18分飛行員轉送台東馬偕醫院觀察，「其意識清晰、談吐正常，沒有明顯外傷情況」。

    查核報告也說，這次幻象戰機失事後，台灣媒體《中央社》、《自由時報》、《聯合新聞網》和《中時新聞網》在3月14日和15日都有報導黃重凱的狀況，並附上黃重凱在醫院接受醫療照顧的照片；軍媒《軍聞社》在3月16日也刊出國防部長邱國正前往醫院探視黃重凱的照片。

    此外，查核報告補充，國際主要通訊社《美聯社》、《路透社》和《法新社》等，以及中國官媒《新華網》和《環球網》從3月14日至今（17日），並無網傳所稱訊息。

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