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    影片曝光！烏克蘭老人走路無端遭俄軍砲擊 軍方痛斥應交國際法庭審判

    亞速營指控烏克蘭平民老人（紅圈處）遭到俄軍砲擊。（翻攝推特）

    亞速營指控烏克蘭平民老人（紅圈處）遭到俄軍砲擊。（翻攝推特）

    2022/03/17 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後轟炸學校、醫院，屠殺平民惡行引發國際輿論譴責；一段由烏克蘭軍方釋出的影片顯示，一名手無寸鐵的烏克蘭長者在馬立波街上遭俄軍砲擊。亞速營痛斥，這就是俄羅斯的真面目，暴行的相關證據應該交給國際法庭。

    畫面顯示，一名長者走在馬立波街道上，並未持有武器，也沒有做出任何攻擊行為，卻突然遭到砲擊，而不遠處的廢墟中停著一輛俄軍戰車；亞速營指控，那名行人是個平民，無端遭到俄軍砲擊，這種殘忍行徑反映俄羅斯的真面目，認為相關證據應該呈交國際法庭審判。

    影片旋即引發各國網友關注，有人細究畫面，發現戰車砲口沒有明顯火光，也沒有發射砲彈後的後座力反彈，推測砲擊老人的應該不是畫面中的戰車，而是鏡頭外的迫擊砲。

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