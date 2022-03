加拿大制裁再一槍 即起禁俄與白俄班機出入境、通過領空

2022/03/17 10:53

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後屠殺平民,白俄羅斯選擇與俄羅斯沆瀣一氣,也成民主國家陣營制裁對象;加拿大最新制裁出爐,由運輸部公告即起禁止俄羅斯與白俄羅斯班機進入加拿大領空,以此回應該國支持俄羅斯的行徑。

加拿大運輸部(Transport Canada)在17日凌晨1時多透過推特發布公告,禁止所有直接/間接擁有、註冊、租賃、運營或控制於俄羅斯及白俄羅斯公民的飛機進出或通過加拿大領空,規定即起生效,直到另行通知。

加拿大運輸部表示,該國已發布新版「給飛行員通知(Notice To Airmen)」給各航空營運公司,說明新的限制規定,「如果確認到違規行為,我們會毫不猶豫立即採取執法行動」。

We have issued a revised #NOTAM to inform air operators of this new restriction. We will not hesitate to take immediate enforcement action should non-compliance

with the restrictions be confirmed