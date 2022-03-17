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    加拿大制裁再一槍 即起禁俄與白俄班機出入境、通過領空

    加拿大加入制裁俄羅斯行列，如今再祭出新制裁。圖為加拿大渥太華和平塔前升起的烏克蘭國旗。（法新社）

    加拿大加入制裁俄羅斯行列，如今再祭出新制裁。圖為加拿大渥太華和平塔前升起的烏克蘭國旗。（法新社）

    2022/03/17 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後屠殺平民，白俄羅斯選擇與俄羅斯沆瀣一氣，也成民主國家陣營制裁對象；加拿大最新制裁出爐，由運輸部公告即起禁止俄羅斯與白俄羅斯班機進入加拿大領空，以此回應該國支持俄羅斯的行徑。

    加拿大運輸部（Transport Canada）在17日凌晨1時多透過推特發布公告，禁止所有直接／間接擁有、註冊、租賃、運營或控制於俄羅斯及白俄羅斯公民的飛機進出或通過加拿大領空，規定即起生效，直到另行通知。

    加拿大運輸部表示，該國已發布新版「給飛行員通知（Notice To Airmen）」給各航空營運公司，說明新的限制規定，「如果確認到違規行為，我們會毫不猶豫立即採取執法行動」。

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