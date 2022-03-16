克里姆林宮：烏克蘭可效法奧地利或瑞典「中立化」

俄羅斯主張烏克蘭需國家中立化，烏克蘭則希望得到安全保證。圖為抗議者在俄羅斯駐波蘭華沙大使館外高舉烏克蘭國籍，抗議俄國侵略烏克蘭。（美聯社）

2022/03/16 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮今（16）日表示，烏克蘭可以採取奧地利模式或是效法瑞典，在「非軍事化後」仍保有自己的國防武力，這不失為一個可行的方案。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，「這是目前正在討論的一種可能性，實際上可以被解讀成一種折衷方式。」

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奧地利於1955年宣布成為永久中立國，但於1995年與瑞典一同加入歐盟（EU），兩國都不是北大西洋公約組織（NATO）的成員國。

烏克蘭談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）稍早則在推特上表示，「烏克蘭模式的安全保證協議正在談判桌上。」他指的是與烏克蘭與俄羅斯之間的談判。

波多利亞克解釋，「（這份協議）會是一份嚴格的條約，數個保證國將負起明確的法律責任，防止烏克蘭被攻擊。」

???????? model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on ????????.

Details: https://t.co/8AG67TH6VO — Михайло Подоляк （@Podolyak_M） March 16, 2022

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