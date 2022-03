克里姆林宮：烏克蘭可效法奧地利或瑞典「中立化」

2022/03/16 20:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮今(16)日表示,烏克蘭可以採取奧地利模式或是效法瑞典,在「非軍事化後」仍保有自己的國防武力,這不失為一個可行的方案。

《路透》報導,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)指出,「這是目前正在討論的一種可能性,實際上可以被解讀成一種折衷方式。」

奧地利於1955年宣布成為永久中立國,但於1995年與瑞典一同加入歐盟(EU),兩國都不是北大西洋公約組織(NATO)的成員國。

烏克蘭談判代表波多利亞克(Mykhailo Podolyak)稍早則在推特上表示,「烏克蘭模式的安全保證協議正在談判桌上。」他指的是與烏克蘭與俄羅斯之間的談判。

波多利亞克解釋,「(這份協議)會是一份嚴格的條約,數個保證國將負起明確的法律責任,防止烏克蘭被攻擊。」

