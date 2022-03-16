烏克蘭難民突破300萬人 波蘭火車月台出現烏國女子返鄉潮

俄羅斯入侵烏克蘭，不少烏克蘭民眾逃往鄰國波蘭。示意圖。（歐新社）

2022/03/16 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，使無辜烏克蘭百姓被迫逃離家園，戰事第21日，逃難人數已正式突破300萬人；此際，卻有一批女子出現在返程回烏克蘭的火車月台上，引起外媒的注意。

根據《CNN》報導，以往觀察到返回烏克蘭的都是男子，波蘭如今仍有大批烏克蘭難民湧入，但在回程烏克蘭的月台上，竟出現不少女性候車者。候車者之一的塔緹亞娜（Tatiyana Veremychenko）透露了回鄉的動機，「烏克蘭對男人和女人而言都一樣重要，我們是真正的烏克蘭人，女人也有力量、堅強意志和心」。

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另一位名叫艾琳娜（Irina Orel）的女子坦言，要回國相當緊張，而她也逐漸對戰爭的暴力感到麻痺，「我只想和我的家人在一起」，返鄉就是她挺身為國反抗的方法，「我們在這個時期變得團結，每一個人都盡己所能幫助軍隊，女人也是，就跟男人一樣」。

瑪麗亞（Mariia Halligan）則談到自己反抗「俄羅斯恐怖分子」的責任，「如果你了解自己該做什麼事，就不會感到緊張了」，她強調，「但凡是我該去做的，我就會去做，為了我的國家、親人，和朋友」。

被問及有越來越多女子返回烏克蘭，瑪麗亞表示，沒有實際上戰場的人也可以發揮作用，「我不是男人，我殺不了人，我是女人，我可以幫忙、保持善良，並且關心親戚、家人、朋友，以及所有我們在乎的人，我覺得現在所有烏克蘭人都是我的親友」。

截至本稿出稿前，根據聯合國難民署統計，自2月24日起至3月15日止，共有300萬381名烏克蘭人逃離家園。

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