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    軍情動態》8架反潛直升機、地獄火飛彈... 美售西班牙271億軍武

    美國國務院15日宣布，批准向西班牙出售8架MH-60R反潛直升機、地獄火飛彈等多項軍武，外媒指交易價可能高達9.5億美元（約新台幣271億）。（法新社）

    美國國務院15日宣布，批准向西班牙出售8架MH-60R反潛直升機、地獄火飛彈等多項軍武，外媒指交易價可能高達9.5億美元（約新台幣271億）。（法新社）

    2022/03/16 08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院15日宣布，批准向西班牙出售8架MH-60R反潛直升機、地獄火飛彈等多項軍武，外媒指交易價可能高達9.5億美元（約新台幣271億）。

    據外媒報導，美國國務院15日發布消息，宣布將出售多項武器系統，除了8架MH-60R反潛直升機，還包含地獄火空對地飛彈（Hellfire air-to-surface missiles）、先進精確殺傷武器系統（Advanced Precision Kill Weapon System，APKWS）II的制導部分、16台T700-401C發動機，以及聯合戰術無線電系統（MIDS JTRS）、機載低頻聲納（ALFS）、AN/AAR-47導彈預警系統、聲納浮標等，預估總價高達9.5億美元（約新台幣271億）。

    本次美方出售給西班牙的大批軍武，將提高西班牙應對當前和未來威脅的能力，MH-60R反潛直升機將提供西班牙執行反水面和反潛戰任務的能力，以及執行輔助任務的能力，同時也希望增強西班牙海軍支持北約的能力，改善北約盟國的安全，並保持美國與北約之間的協作能力。

    美國國務院15日宣布，批准向西班牙出售8架MH-60R反潛直升機、地獄火飛彈等多項軍武，外媒指交易價可能高達9.5億美元（約新台幣271億）。（法新社）

    美國國務院15日宣布，批准向西班牙出售8架MH-60R反潛直升機、地獄火飛彈等多項軍武，外媒指交易價可能高達9.5億美元（約新台幣271億）。（法新社）

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