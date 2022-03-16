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    俄烏戰爭俄國人生活巨變 外媒點出6大面向「宛如回到前蘇聯」

    圖為身穿前蘇聯軍裝的俄羅斯人。（歐新社）

    圖為身穿前蘇聯軍裝的俄羅斯人。（歐新社）

    2022/03/16 08:59

    〔即時新聞／綜合報導〕在前蘇聯倒台後，俄羅斯人的生活發生巨變，但俄烏戰爭爆發，俄國邊境關閉，外國企業紛紛撤離，外媒指出，現在的俄羅斯人，在生活部分面向宛如倒退走向前蘇聯時期。

    《BBC》報導，先就外匯來說，蘇聯時期禁止自由兌換外匯，如今俄羅斯銀行對外幣現金交易也祭出限制，該國公民能夠獲得外匯的途徑變少，有外匯帳戶者最多只能提領1萬美元現金，禁止提取歐元。

    再來是出國的部分，蘇聯人若想要出國，必須要通過大量的檢查，而俄羅斯雖然長年來對國民出境不設限，但現在俄國與許多國家之間的航班已經取消，歐盟和美加都對俄國航機關閉領空。

    第三是媒體層面，前蘇聯時期長時間沒有新聞自由，所有媒體管道都被政府控制，而目前俄羅斯對大多數獨立媒體實施封鎖令，讀者只能透過即時通訊軟體來得到最新資訊。

    第四是外出用餐的部分，蘇聯人如果要吃外食，通常有三種選擇，分別是便宜的工廠食堂，火車站的咖啡館和酒吧，以及昂貴的餐館，俄羅斯人過往則有各式各樣的外食選項，但現在包括麥當勞、星巴克和肯德基，都宣布部分關閉在俄國業務。

    第五是日常消費，蘇聯時期常出現日用品短缺問題，尤其是汽車和家用電器最難購得，現在俄羅斯還未出現大規模短缺的情況，但許多國際品牌正在從俄國撤出，包括微軟、蘋果都停止對俄供貨。

    最後是兩代政府對代異議人士的態度，蘇聯時期基本上不容許任何違抗政府的聲音，而現在的俄羅斯也禁止所有抗議活動，當地有出現反俄烏戰爭示威，但多名示威者被逮捕、罰款或居留。

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