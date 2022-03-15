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    說溜嘴！爆料中國拒售飛機零件 俄航空署官員遭開除

    俄聯邦航空署官員庫迪諾夫（Valery Kudinov），因不慎爆料中國拒絕向俄提供飛機零件，遭到官方辭退。圖為俄羅斯航空所屬空中巴士A320-200客機。（路透檔案照）

    俄聯邦航空署官員庫迪諾夫（Valery Kudinov），因不慎爆料中國拒絕向俄提供飛機零件，遭到官方辭退。圖為俄羅斯航空所屬空中巴士A320-200客機。（路透檔案照）

    2022/03/15 18:49

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，各國對俄祭出強力制裁。俄媒體今（15）日報導，俄聯邦航空署（Rosaviatsia）一名官員，因爆料中國拒絕向俄提供飛機零件，已經遭到官方辭退。

    《路透》報導，俄媒《生意人報》（Kommersant）15日指稱，俄羅斯聯邦航空署一名負責飛機保養、整修的官員庫迪諾夫（Valery Kudinov），近日在討論航空零件貨源時，指出俄國正在試圖與土耳其、印度交涉取得相關零件，但他也在過程中意外爆料「中國已經拒絕向俄提供飛行零件」。

    報導指出，一個俄羅斯航空業界的消息來源向《路透》證實，庫迪諾夫目前已經遭到航空署辭退，理由是他違反了俄國公務員的保密規定。

    據悉，俄羅斯的航空產業正因西方各國的制裁陷入危機。俄羅斯14日已通過新法，准許國內航空公司在沒有經過所有權人同意的情況下，直接在國內登記並使用向外國企業租借的飛機。

    在西方各國的制裁下，俄羅斯已經無法取得幾乎所有的進口飛機及相關零件，包括波音、空中巴士等大型航空製造廠也都停止向俄供給零件。俄羅斯與西方各國間也已經互相關閉領空。

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