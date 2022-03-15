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    嗆馬斯克「單挑」普廷自不量力 車臣魁儡總統：先來車臣受訓

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特、路透、美聯社，本報合成）

    馬斯克對俄總統普廷下戰帖要求單挑。（圖翻攝自馬斯克推特、路透、美聯社，本報合成）

    2022/03/15 16:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕SpaceX執行長馬斯克近日提供「星鏈」（Starlink）衛星服務，力挺烏克蘭，還在個人推特發文點名「單挑」俄羅斯總統普廷。普廷扶植的車臣共和國總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）狂酸馬斯克自不量力，要他先到車臣接受戰鬥訓練。

    馬斯克14日發推稱，自己要單挑（single combat）普廷，賭注（Stake）是烏克蘭。文中將普廷的名字用俄文標註，而烏克蘭的名字則烏克蘭文。馬斯克在回答網友問題時指出，他「絕對會認真對待」，而且若普廷應戰，他會「很榮幸」。

    俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）15日報導，卡德羅夫向馬斯克喊話，不建議他和普廷較量，因為兩人量級相差太大。

    他在Telegram上發文狂酸馬斯克：「問題甚至不在於一對一決鬥，比如柔道。你能想像嗎？你身處拳擊場的紅色角落中，是一位商人和推特部落客，而普廷身處拳擊場的藍色角落中，是世界級政治家、戰略家、是令西方和美國膽顫心驚的人。普廷擊敗一個弱咖，會顯得缺乏體育道德。」

    卡德羅夫還建議馬斯克先到車臣幾個特殊中心，接受戰鬥培訓。

    在俄羅斯的幫助下，卡德羅夫的父親老卡德羅夫在2003年贏得車臣大選，成為車臣共和國總統。執政還不到一年，2004年，他就被車臣的反動武裝以炮彈改造的地雷炸死。2007年，剛滿30歲的卡德羅夫在普廷的扶植下，當選車臣總統。

    俄烏戰爭開始之際，車臣就曾派兵達1萬人前往攻擊烏克蘭，並要求其對俄羅斯道歉。卡德羅夫日前在telegram上發出消息，直言自己正在基輔不遠之處，伺機入侵烏克蘭，烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則反嗆，那我們會打爛他。

    普廷扶植的車臣共和國總統卡德羅夫。（路透檔案照）

    普廷扶植的車臣共和國總統卡德羅夫。（路透檔案照）

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