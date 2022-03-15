養虎貽患！ 華郵：烏克蘭助中國打造現代軍力卻遭背棄

解放軍第一艘航母「遼寧號」，就是烏克蘭造到一半的「瓦良格號」，中國透過中間人買下，再聘請烏克蘭工程師團隊接手完工，於2021年正式服役。（路透資料照）

2022/03/15 15:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕這次俄烏戰爭中，中國不但沒有援助烏克蘭、制裁俄羅斯，官媒央視還引用聯合國前官員的說法，合理化俄國侵略行徑。《華盛頓郵報》專文指出，烏克蘭為中國提供各種先進的武器和軍事技術，幫助中國建立了現代軍隊，聯合國投票譴責俄羅斯入侵烏克蘭，中國卻投了棄權票，危急時刻檢驗出誰是真正的朋友。

文中提到，多年來，烏克蘭一直向北京提供在他處無法獲得的關鍵軍事技術，包括中國第一艘航空母艦、海軍反導彈雷達技術和先進的噴射引擎，烏克蘭也是中國玉米和葵花油等農產品的主要供應者。

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解放軍第一艘航母「遼寧號」，就是烏克蘭造到一半的「瓦良格號」，中國透過中間人買下，再聘請烏克蘭工程師團隊接手完工，於2021年正式服役。

文中回顧，1991年蘇聯解體後，中國和烏克蘭小心翼翼地互傳曖昧。自1989年天安門大屠殺後，美國和歐盟對中國實施武器禁運，北京卻發現烏克蘭願意向其出售某些俄羅斯出於競爭原因不賣給中國的先進軍事技術。烏克蘭將中國視為其國防供應商的巨大商機，並可在區域內制衡俄羅斯。

德國基爾大學亞太戰略與安全中心主任基爾希伯格（Sarah Kirchberger）說：「如果沒有這種幫助，中國今天甚至不會有一艘航母服役。」

文中指出，這段歷史有助於解釋，為什麼北京可能對俄國侵略行動感到有些尷尬，但中國對俄羅斯的依賴超過了與烏克蘭的關係，而且北京公開支持莫斯科。近年來，烏克蘭傾向於加入西方軍事聯盟北約組織，也一直在遠離中國。

在烏克蘭將目光朝向西方之時，俄羅斯和中國鞏固了更緊密的聯繫，中國國家領導人習近平與俄國總統普廷甚至在2月4日發表中俄聯合聲明，強調中俄友誼「沒有止境」。基爾希伯格說，這種更密切的夥伴關係結果之一，是近年來莫斯科更願意向北京出售更先進軍事裝備。

華郵提到，近年來，烏克蘭已限制向中國出售先進武器，但加入了北京的「一帶一路」基礎設施發展計畫。烏克蘭在某些方面也仍處於中國勢力範圍內：去年夏天，在聯合國譴責中國在新疆侵犯人權的聲明中，烏克蘭撤回其簽名，引起了轟動。當時《美聯社》援引熟悉此事的外交官的話報導說，基輔若不撤回，中國威脅將扣留武漢肺炎疫苗，不給烏克蘭。

文末引述基輔安全智庫烏克蘭稜鏡（Ukraine Prism）執行副主任格拉西姆楚克（Sergiy Gerasymchuk）看法指出，烏克蘭試圖效仿德國的模式，繼續與中國建立經濟夥伴關係，同時在安全問題上劃清界限。

他說：「美國和西方是我們的主要朋友，但這並不妨礙我們與中國進行貿易，我們正在強調密切的跨大西洋關係，但由於我們在經濟上依賴中國，所以我們只能採取騎牆的做法。」

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