普廷侵略烏克蘭代價慘 俄國經濟恐倒退30年

俄羅斯總統普廷無端對烏克蘭發動戰爭，以及由此引發的國際制裁，將使俄國經濟至少倒退30年，回到接近前蘇聯時代的地步，並至少在未來5年降低該國生活水準。（美聯、法新社，本報合成）

2022/03/15 15:26

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國CNBC報導，經濟學家、投資人和外交官指出，俄羅斯總統普廷無端對烏克蘭發動戰爭，以及由此引發的國際制裁，將使俄國經濟至少倒退30年，回到接近前蘇聯時代的地步，並至少在未來5年降低該國生活水準。

西方的全面制裁，目的在於透過將俄國逐出SWIFT（環球銀行金融電信協會），並凍結該國央行的外匯存底，來給該國經濟造成最大的痛苦。這些制裁從3週前生效的那一刻起，就開啟了俄國經濟史上的最新篇章。

請繼續往下閱讀...

與此同時，美國和英國也停止進口俄國石油和天然氣，美國對高科技設備和奢侈品實施出口管制，越來越多的國家禁止俄國船隻進入其港口。

如今俄國金融體系和貨幣正在多方面崩潰，迫使克里姆林宮關閉股市，並在國內透過人為手段支撐盧布。

俄國前領導人戈巴契夫開始建立繁榮市場經濟的40年努力，在一夜之間已宣告失敗了，這是普廷野蠻入侵烏克蘭的又一個受害者。

自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，全球逾300個標誌性品牌已主動停止或縮減在俄國的業務，其中包括高盛等投資銀行、4大會計師事務所、以及星巴克、麥當勞和福特汽車等消費品牌。投資人和政策專家表示，幾乎不可能想像美國公司將在未來5年內恢復在俄國運營的現實情景。

霸菱首席全球策略師柯睿思（Christopher Smart）表示：「除非俄國有1位新領導人，他為入侵烏克蘭道歉，並開出1張賠償支票，否則這些制裁將繼續存在。但我沒有看到我剛才描述的3件事正在發生。」

柯睿思指出，理解西方孤立克里姆林宮的最佳方式是，將其視為1項長期戰略舉措，時間將長達10到20年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法