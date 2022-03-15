展現對台友好 東京都知事小池百合子秀台語籲防疫

東京都知事小池百合子秀台語籲防疫。（圖擷取自youtube影片）

2022/03/15 11:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕日本東京都近期疫情雖有稍緩，但官方仍不敢大意。東京都知事小池百合子特地在官網上貼出不同語言的防疫注意事項，其中包含台語篇。小池百合子親自以台語說出：「為著防止新冠肺炎的感染、會當予咱繼續正常的生活」，呼籲大家打疫苗並戴好口罩，「鬥陣來做好徹底有效的防疫措施」。對台友好的小池百合子，也藉此展現親善的一面。

年輕時期曾擔任主播工作的小池百合子，面對主播台並不陌生。她這次仿電視台主播，在官網上說明防疫的注意事項，由於主要針對外籍人士，除了台語外，還包括越南語及阿拉伯語等。小池百合子畢業於開羅大學，也熟悉阿拉伯語。

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小池百合子對台友好，2007年就任第1次安倍晉三內閣的防衛大臣，成為首任女性防衛大臣。2016年當選東京都知事，成為首位女性都知事。前年李登輝前總統辭世，她至我駐日代表處弔唁。小池與李前總統有深厚的私誼，曾公開表示她都喊他為「多將」（阿爸）。

小池曾表示，她是在1997年眾議員任內與李登輝首次見面，當時李登輝邀她到家中參加他的家庭生日派對，李登輝花了數小時的時間向她解說新渡戶稻造的日本傳統價值觀和武士道，小池說，這麼珍貴的課程，但全場只有她一個聽眾，讓她覺得很奢侈。

1999年台灣發生921大地震，當時她寫信給李總統，表示有意提供1995年阪神大地震後使用過的臨時組合屋，小池說，沒想到她一個眾議員寫的信馬上獲得李登輝重視，災後一個月，李總統邀她到災區視察，發現臨時組合屋已設置完成，李總統在災難和危機處理上發揮的魄力讓她相當佩服。

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