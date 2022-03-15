德台協會煮羅宋湯替烏國難民取暖 烏克蘭年輕女孩落淚道謝

德台協會（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）的台青會（Junge Taiwan Initiative）與柏林台灣協會成員煮了烏克蘭羅宋湯。（圖翻攝自謝志偉臉書）

2022/03/15 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕日前德台協會（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）的台青會（Junge Taiwan Initiative）與柏林台灣協會成員煮了烏克蘭羅宋湯，給搭火車抵達柏林火車主站的烏克蘭難民食用，駐德代表謝志偉用文字記錄下當時的感人時光。

謝志偉11日在臉書表示，上述協會中的年輕成員，在一位烏克蘭藝術家的指導下，煮了大鍋的烏克蘭羅宋湯，他們之前曾到柏林車站現場觀察，發現現場不缺食物，但主要都是冷的，因此決定讓辛苦前往柏林的烏克蘭難民能喝到家鄉的熱湯，謝志偉則提供代表處的廂型車給他們使用。

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10日晚上10時，他們順利將羅宋湯運抵車站，現場有協助登記的志工，以及來送食物的市民，至於烏國難民清一色幾乎都是婦女和小孩，父親多數都留在烏克蘭。謝志偉說，現場人很多，但出奇地安靜，難民們排隊領用羅宋湯，用疲憊的眼神向他們致謝。

隔天德台協會秘書長到辦公室對謝志偉說，昨天他們正要離開時，一位年輕的烏克蘭女孩用中文向他們道謝，因為她看到湯鍋旁邊用烏克蘭文寫著「台灣在幫忙」，女孩來過台灣一年，她在道謝的同時眼淚也掉了下來，秘書長留下電話號碼給她，要她隨時都能跟台灣代表處聯絡。

秘書長告知謝志偉，熱湯相當受到歡迎，四月之前的夜晚仍然凍人，能喝到家鄉的熱湯，對難民來說是最好的安慰，謝表示，代表處會全力配合。

烏克蘭難民抵達柏林火車站。（圖翻攝自謝志偉臉書）

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